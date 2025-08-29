Las nuevas matrículas de la DGT que llegan en septiembre a las carreteras españolas Tráfico estima para la operación retorno de las vacaciones más de 5 millones de desplazamientos, algunos de los vehículos recién matriculados

Este viernes se inicia uno de los mayores éxodos del año en las carreteras españolas. El final del verano, y más concretamente del fin de semana del 30 de agosto, trae consigo que más de cinco millones de vehículos se desplacen con motivo del retorno generalizado a sus respectivos hogares tras un más que merecido descanso, según estimaciones de la Dirección General de Tráico (DGT).

Con este movimiento, la estampa habitual durante estos días son coches, furgonetas, motos o camiones desplazándose con su correspondiente matrícula delante y detrás de cada uno de ellos. No en balde, esa pequeño distintivo rectangular un tanto peculiar sirve para identificar el vehículo de turno pero también marca la velocidad a la que se renueva el parque móvil en España.

Con motivo de tanto desplazamiento en las últimas fechas, se puede apreciar perfectamente la constante renovación de las letras y es que actualmente los coches más nuevos matriculados por la DGT se sitúan en las iniciales NFP, según las últimas placas registradas por el portal especializado Diésel o Gasolina.

Pronto se podrán encontrar en las carreteras españolas nuevas terminaciones. De hecho para septiembre se estima que se alcance la matrícula NFW y para mediados de octubre la NGL. No obstante, cabe tener en cuenta que los últimos dos o tres días de cada mes el ritmo de matriculaciones aumenta drásticamente debido al cuadre que suelen hacer las marcas.

De ahí que aquellos que quieran unas letras concretas en la matrícula de su coche nuevo, es recomendable que estén atentos para dar la orden al concesionario o gestoría para que soliciten la matriculación en el momento oportuno.

Cabe recordar que no está el permitido el uso de todas las letras en las matrículas, puesto que A, CH, E, I, LL, Ñ, O, Q y U no se incluyen en el orden alfanumérico para evitar confusiones o expresiones malsonantes a la hora de registrar cada vehículo. No obstante, hay excepciones en cuanto a la personalización de la matrícula en contadas ocasiones y a criterio de los gustos de cada conductor aunque respetando unos criterios.