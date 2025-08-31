Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat
Un supermercado de Mercadona. Borja Luna

Mercadona cambia el horario de todos sus supermercados a partir de esta semana

La cadena valenciana liderada por Juan Roig da por concluida la temporada especial de verano

D. Merino

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:32

Mercadona no para ni en vacaciones y buena muestra de ello es que durante el período estival se adapta lo máximo posible a los 'jefes', denominación que la compañía otorga a sus clientes, en esa constante búsqueda de mejorar su experiencia de compra. Todo ello no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad de tener unas directrices claras.

En este sentido, Mercadona registró el pasado 2024 una cifra récord de facturación y beneficios y lejos de relajarse continúa apostando por la innovación y renovando sus establecimientos. De ahí que a lo largo de este año haya un extenso listado de novedades, desde un nuevo parking en la entrada de sus supermercados, pasando por un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de sus productos hasta un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Entre tanta novedad hay cosas que no cambian, como la política de la empresa de cerrar en festivos y domingos salvo contadas excepciones de los meses estivales. Otro de los cambios habituales es la implantación del horario especial de verano para adaptarse a la rutina veraniega de los clientes.

Y es que Mercadona implantó un nuevo horario desde junio que consistía en abrir hasta la 22.00 horas de lunes a sábado. Una dinámica que toca a su fin este lunes 1 de septiembre. A partir de esta semana, sus establecimientos volverán a operar en su horario habitual, abriendo a las 9.00 y cerrando a las 21.30 horas de lunes a sábado.

Cabe recordar que la cadena valenciana liderada por Juan Roig implantó en cerca de 300 establecimientos el horario especial de verano, e incluso en algunos de ellos con apertura domingos y festivos de junio, julio y agosto. Los clientes de localidades costeras como Benidorm, Cullera, Marbella, Ibiza u Oropesa, entre otros, podían acudir durante estos días al supermercado en horario reducido de 9.00 a 15.00 horas en función de la localidad. Un servicio que toca a su fin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  4. 4 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  6. 6 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  8. 8

    El salto que da fichar cracks
  9. 9 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  10. 10

    La fiesta blanca con barra libre de cava que ha congregado a la sociedad valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercadona cambia el horario de todos sus supermercados a partir de esta semana

Mercadona cambia el horario de todos sus supermercados a partir de esta semana