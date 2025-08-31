Mercadona cambia el horario de todos sus supermercados a partir de esta semana La cadena valenciana liderada por Juan Roig da por concluida la temporada especial de verano

D. Merino Domingo, 31 de agosto 2025, 19:32

Mercadona no para ni en vacaciones y buena muestra de ello es que durante el período estival se adapta lo máximo posible a los 'jefes', denominación que la compañía otorga a sus clientes, en esa constante búsqueda de mejorar su experiencia de compra. Todo ello no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad de tener unas directrices claras.

En este sentido, Mercadona registró el pasado 2024 una cifra récord de facturación y beneficios y lejos de relajarse continúa apostando por la innovación y renovando sus establecimientos. De ahí que a lo largo de este año haya un extenso listado de novedades, desde un nuevo parking en la entrada de sus supermercados, pasando por un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de sus productos hasta un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Entre tanta novedad hay cosas que no cambian, como la política de la empresa de cerrar en festivos y domingos salvo contadas excepciones de los meses estivales. Otro de los cambios habituales es la implantación del horario especial de verano para adaptarse a la rutina veraniega de los clientes.

Y es que Mercadona implantó un nuevo horario desde junio que consistía en abrir hasta la 22.00 horas de lunes a sábado. Una dinámica que toca a su fin este lunes 1 de septiembre. A partir de esta semana, sus establecimientos volverán a operar en su horario habitual, abriendo a las 9.00 y cerrando a las 21.30 horas de lunes a sábado.

Cabe recordar que la cadena valenciana liderada por Juan Roig implantó en cerca de 300 establecimientos el horario especial de verano, e incluso en algunos de ellos con apertura domingos y festivos de junio, julio y agosto. Los clientes de localidades costeras como Benidorm, Cullera, Marbella, Ibiza u Oropesa, entre otros, podían acudir durante estos días al supermercado en horario reducido de 9.00 a 15.00 horas en función de la localidad. Un servicio que toca a su fin.