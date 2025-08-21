Mercadona aclara el límite para pagar con dinero en efectivo y cuántas monedas acepta por compra en sus supermercados La cadena valenciana liderada por Juan Roig mantiene una serie de directrices a la hora de atender a los clientes

D. Merino Jueves, 21 de agosto 2025, 18:51

Mercadona continúa lanzada hacia otro año récord después de firmar un 2024 redondo con una cifra récord de facturación de 1.384 millones de euros, un 37% más que en el año anterior, tras subir un 9% sus ventas, que ascendieron a los 38.800 millones de euros. Unos números que no son frutos de la casualidad sino más bien de la causalidad. Y es que la compañía valenciana liderada por Juan Roig se encuentra inmersa en esa búsqueda de la excelencia con el objetivo de mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación que otorga la cadena a sus clientes.

Prueba de ello es que a lo largo de este 2025 Mercadona ha ido incorporando una serie de novedades como la confirmación de un sistema alternativo de pescaderías o la introducción de un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, la cadena de alimentación implementó un novedoso código QR para mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Estas son solo algunas de las mejoras de una compañía que tiene tres pilares fundamentales: un gran modelo de distribución, tomar decisiones y saber hacia dónde se dirige la compañía. Todo ello sumado a los productos de máxima calidad que ofrece y la transparencia con los 'jefes' en todos los procesos de distribución y compra.

En este sentido, Mercadona resuelve algunos interrogantes en su web oficial para facilitar el trabajo de sus empleados y también informar a los clientes. Una de esas dudas persistentes es el pago máximo permitido en efectivo. «Por Ley, no podemos aceptar pagos en efectivo de más de 999,99 euros», recalca la compañía desde su apartado de Atención al Cliente.

De esta forma, si el importe de la compra en sus supermercados supera los mil euros habrá que «pagar la totalidad con tarjeta bancaria». Además, «aceptamos cualquier tarjeta bancaria que lleve el símbolo de Visa, Mastercard o Maestro». No obstante, no se admite el pago con tarjeta American Express.

Por otro lado, Mercadona concreta que solo «aceptamos hasta 50 monedas por cada pago. Las monedas pueden ser de igual o diferente valor». Lo que no está permitido por la compañía son los «cupones ni vales descuento», así como las tarjetas Ticket Restaurante ni Cheque Gourmet, puesto que «solo está permitido su uso en establecimientos de hostelería».

La cadena de alimentación también aclara en plena temporada estival que aquellos clientes que quieran tener derecho a la devolución del IVA para viajeros (Tax Free), pueden realizar el registro a través de nuestro Portal Facturas Clientes con su documento extranjero (Pasaporte o documento de residencia). En el caso de ya estar registrado, el 'jefe' debe indicar su número de documento y mostrarlo en tienda antes del pago, con lo que recibirá la factura que posteriormente puede validar en las máquinas DIVA.