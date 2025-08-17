Mercadona estrena nueva sección esta semana en tres supermercados de España La cadena valenciana liderada por Juan Roig continúa su particular ampliación de la red de establecimientos de la geografía nacional

D. Merino Domingo, 17 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

Mercadona suma y sigue en su afan por mejorar y ampliar su red de supermercados de la geografía nacional e internacional. La cadena valenciana liderada por Juan Roig continúa en ese proceso de búsqueda de la excelencia después de firmar un 2024 casi redondo con una cifra récord de facturación y beneficios. Para mantener esa línea, la idea de la compañía es mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación que otorga la compañía a sus clientes.

De ahí que a lo largo del año se vengan sucediendo diferentes novedades. Precisamente a principios de año Mercadona confirmó un sistema alternativo de pescaderías e introdujo un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, la cadena de alimentación implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

A todos estos cambios hay que sumarle uno habitual que tiene lugar todos las semanas como es el entreno e introducción, en aquellos supermercados que todavía no la disfrutan, de la sección de 'Listo para comer'. Una reforma que Mercadona anuncia de forma mensual en su página web oficial. Cabe recordar que actualmente la empresa cuenta con más de 1.110 tienda entre España y Portugal.

Este mes de agosto, pese a que muchos disfrutan de sus vacaciones, no ha sido diferente para la cadena de alimentación, que ha comenzado a dar este tipo de servicio en diferentes municipios repartidos por la geografía nacional. Esta misma semana le ha llegado el turno a tres supermercados repartidos entre el norte y sur de España. Concretamente, este lunes 18 de agosto Mercadona estrena nueva sección en Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) camino Antiguo Calvario, 45; en Arahal (Sevilla) de la calle Villamartín, 86; y en Les Franqueses del Vallès (Barcelona) en la calle Valldoriolf, 1A (SEC. U).

En las próximas semanas la compañía dirigida por Juan Roig abrirá este espacio en otros seis supermercados repartidos por Murcia, Huelva, Barcelona, Cuenca y Madrid.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.