Un supermercado de Mercadona. Imagen de archivo. José Simal

Mercadona anuncia el cambio de una de las frutas de sus supermercados a partir de este mes de agosto

La cadena liderada por Juan Roig pone fin a la campaña del producto nacional

D. Merino

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:42

Mercadona ha confirmado este miércoles el cambio de naranjas de sus supermercados a partir de este mes de agosto. La cadena de alimentación liderada por Juan Roig pone fin a la campaña del producto nacional para dar lugar al de importación de una de las frutas más demandadas por los valencianos.

En este sentido, la cadena valenciana de supermercados anunció a través de un comunicado el pasado noviembre la comercialización de 57.650 toneladas de naranjas cultivadas en la Comunitat Valenciana durante la campaña 2024/25.

Todo ello gracias a la colaboración con trece proveedores especialistas ubicados tanto en la Comunitat Valenciana como en otras regiones como Andalucía, Murcia y Cataluña. Entre ellos, destacan acuerdos estables con empresas como Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufri.

A partir de septiembre y hasta el próximo mes de noviembre aproximadamente, una vez agotado el volumen de producción de la campaña nacional y no habiendo cultivo en España durante esos meses, Mercadona procede a la importación de las naranjas de Argentina, Sudáfrica o Uruguay.

