Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano La cadena liderada por Juan Roig cumple con su política de cierre en festividades y domingos salvo excepciones durante el período estival

Mercadona suma y sigue con los récords. La compañía liderada por Juan Roig confirmó a principios de 2025 que no tiene techo tras volver a superar los registros del año anterior en beneficios y facturación. Una cifra que no es casualidad sino más bien causalidad. Y es que el hecho de estar presente en dos países como España y Portugal han permitido a la compañía aumentar su cuota de mercado.

Pero lejos de acomodarse, la empresa sigue buscando la excelencia con la que mejorar la experiencia de sus 'jefes', denominación de la cadena de alimentación a sus clientes, y para ello apuesta por la innovación. Buena muestra de ello son el listado de novedades que a lo largo del año Mercadona ha introducido en sus supermercados como un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidadde sus productos, un nuevo parking en la entrada de sus supermercados o un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Entre tanta novedad hay cosas que no cambian, y es la política de empresa de respetar festivos y domingos, salvo en contadas excepciones y en determinados supermercados. Una premisa que se cumple este viernes, 15 de agosto, en el que Mercadona abrirá sus supermercados con motivo de la Asunción de la Virgen. La cadena liderada por Juan Roig facilitará las compras en pleno puente de verano aunque lo hará con un horario especial en municipios costeros y de mayor afluencia turística.

Los clientes de localidades costeras como Benidorm, Cullera, Marbella, Ibiza u Oropesa, entre otros, podrán acudir al supermercado tanto en horario completo de todo el día como en horario reducido de 9.00 a 15.00 horas en función de la localidad.

Estos son los locales de Mercadona abiertos durante el festivo del 15 de agosto:

Alicante

En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web.