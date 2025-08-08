Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Melones de piel de sapo en un Mercadona. Mercadona

Mercadona desvela el origen del melón de sus supermercados

La cadena valenciana dirigida por Juan Roig apuesta por la fruta y verdura de proximidad

D. Merino

Viernes, 8 de agosto 2025, 01:01

Mercadona va imparable hacia un nuevo año de éxitos. Tras conseguir una facturación récord en 2024 en la que consiguió superar por primera vez los 37.000 millones de euros en España con un beneficio neto de más de 1.000 millones de euros, la cadena valenciana quiere seguir con la misma dinámica. El objetivo para 2025 es batir sus propias cifras y para conseguirlo trata de innovar para mejorar la experiencia de los 'jefes' denominación de la empresa a sus clientes y también optimizar sus recursos.

Y para ello, la empresa tal y como explicó Juan Roig en la presentación de resultados, Mercadona se basa en tres pilares fundamentales: un gran modelo de distribución, tomar decisiones y, sobre todo, sabe hacia dónde se dirige la compañía. Todo ello, claro está, sustentado en su compromiso de «empleo estable y de calidad», algo que va acorde con la reciente noticia de creación de un nuevo portal de empleo de contratación.

Mercadona considera fundamental mantener informados a sus 'jefes' a través de sus canales oficiales, ya sea en la propia web de la cadena de alimentación o mediante redes sociales, donde aborda todo tipo de novedades e informa del origen de los productos que ofrece en sus lineales.

En este sentido, es habitual que la cadena liderada por Juan Roig informe cada cierto tiempo del inicio de la campaña de algún tipo de fruta de temporada, ya sea limones o sandías, coincidiendo ahora con el verano. Otro de los productos estrella durante estas fechas es el melón, del que su frescura y sabor dulce lo convierten en algo muy apetecible.

La cadena de alimentación comenzó la campaña de proximidad del melón piel de sapo el pasado mes de mayo y durará hasta principios de octubre, como suele ser habitual. La compañía ofrece esta fruta en sus más de 1.600 tiendas, gracias a la colaboración con aproximadamente 15 proveedores locales, entre ellos nombres como Agroborja, Mercomancha, Caridul, Melones el Abuelo o Frajomel; cuyos campos se ubican repartidos en Andalucía, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

