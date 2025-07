Mercadona desvela la procedencia de las sandías que vende en sus supermercados este verano

Mario Lahoz Valencia Viernes, 11 de julio 2025, 11:51 Comenta Compartir

La sandía, junto al melón, es una de las frutas estrella del verano. Su dulzor y textura refrescante hacen de ella un perfecto aliado para combatir el calor y mantenerse bien hidratado durante el verano. Es por ello que estas frutas cobran un especial protagonismo en los lugares más destacados del supermercado. Mercadona es uno de ellos, según explica el medio ABC, con una firme apuesta por la producción nacional.

La cadena valenciana ha decidido un año más que para la temporada en curso toda su oferta de sandía tenga como orígenes los campos ubicados en siete regiones españolas, que coinciden con las de la temporada pasada cuando compró 115.000 toneladas de producto: Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña.

La procedencia de muchos de los alimentos que consumimos es un factor a tener en cuenta por los consumidores, en especial tras la alerta sanitaria por fresas contaminadas por el virus de la Hepatitis A que llegaron a España desde Marruecos el año pasado.

Elvira Gulli, especialista de Mercadona, ponía en valor entonces a estos proveedores de cara a «responder las expectativas de los clientes, que demandan una sandía dulce, con el color rojo característica de esta fruta de verano y una textura jugosa y crujiente», afirma Gulli.

Cómo comprobar si la sandía está en su punto

Comprar una sandía en su punto óptimo es todo un desafío. No hay que olvidar que no todas las piezas que encontramos en el supermercado ofrecen la misma calidad. Para escoger una buena sandía no tiene que ser una lotería, es importante conocer en qué fijarnos para conseguir la fruta más dulce, jugosa y en su justo punto de maduración.

El secreto está en observar la mancha que tiene la sandía en uno de sus laterales. Si esa zona es de un tono amarillo intenso o crema, significa que la pieza ha pasado el tiempo necesario madurando en contacto con la tierra. En cambio, si el color es más claro, casi blanco o verdoso, es probable que haya sido cosechada antes de tiempo.