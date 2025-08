Mercadona estrena nueva sección este mes en trece supermercados de España La cadena de alimentación liderada por Juan Roig continúa su particular mejora de los establecimientos

Mercadona suma y sigue en ese proceso constante de renovación de sus supermercados con el objetivo de mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación de la propia compañía a los clientes. Para ello, la cadena de alimentación liderada por Juan Roig implementa cada cierto tiempo una serie de novedades con los que optimizar recursos y también alcanzar la excelencia. Un proceso que no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad. Y es que Mercadona firmó el pasado 2024 el mejor año de su historia en beneficios y facturación.

Lejos de relajarse, la compañía trata de innovar de manera casi sistemática y prueba de ello es que desde que comenzó el año se han anunciado más de una decena de novedades. Desde la confirmación de un nuevo sistema de pescaderías hasta la implementación de un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidadde algunos de sus productos. A esto también hay que sumarle la instalación de un nuevo parking en la entrada de sus supermercados o un espacio con máquina de café para llevar.

Además de este popurrí de primicias, Mercadona está inmersa en la introducción de la sección de 'Listo para comer' en todos aquellos supermercados que todavía no disfrutan de este espacio con platos preparados. Una mejora que precisamente la compañía anuncia en su página web de manera mensual. Actualmente, la empresa cuenta con más de 1.110 tiendas que disfrutan de este servicio entre España y Portugal.

Este mes de agosto varios establecimientos han comenzado ya a ofrecer por primera vez este tipo de servicio. Precisamente uno de ellos se encuentra en la Comunitat Valenciana. Concretamente en Moncofa (Castellón) donde Mercadona ha abierto este lunes un nuevo supermercado en Avenida Científic Avel.lí i Corma con su clásico modelo de tienda eficiente.

El listado de aperturas no termina aquí. El jueves 7 de agosto la compañía estrenará nueva sección en Fuensalida (Toledo) en la Avenida San Crispín, 102. A esta le siguen el 11 de agosto en Madrid (Madrid) en la calle Estocolmo, 22; y Reus (Tarragona) en la calle General Moragues, 119; el 13 en Ciudad Real (Ciudad Real) en la calle Olivo, 32.

Para las últimas semanas del mes, la cadena digirida por Juan Roig abrirá este espacio el 18 de agosto en Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) en el centro Antiguo Calvario, 45; en Arahal (Sevilla) calle Villamartín, 86; y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) calle Valldoriolf, 1A (SEC. U). Mientras que el 25 de agosto toca apertura en Santomera (Murcia) - Avda. Juan Carlos I, 17; Aljaraque (Huelva) - C/ El Condado, 2; Cuenca (Cuenca) - C/ Hermanos Becerril, 25; y Sabadell (Barcelona) - C/ Pare Rodés, 24. Por último, el 26 en Arganda del Rey (Madrid) - Avda. de Madrid, 100.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.