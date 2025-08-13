El calendario laboral marca el 15 de agosto como festivo en toda España

Andoni Torres Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:04 Comenta Compartir

El mes de agosto trae un día festivo de carácter nacional, retribuido y no recuperable, y que por tanto se celebra en todas las comunidades autónomas españolas. El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, cae en viernes y permitirá a muchos trabajadores, junto al fin de semana, hacer un puente de tres días.

Miles de ciudades y pueblos de toda España celebran en esta fecha sus fiestas patronales, con lo que el ambiente festivo será casi general. Es además una de las pocas fiestas en las que muchos comercios están cerrados, no así la hostelería, que en la mayoría de localidades vive sus días de más trabajo.

Una vez pase el 15 de agosto, no habrá un festivo de carácter nacional hasta el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que este año cae en sábado.

Festivos nacionales de 2025

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).

Festivos por autonomías

Estos son los festivos por comunidades autónomas en 2025:

COMUNITAT VALENCIANA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 24 de junio (martes) - San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 9 de octubre (jueves) - Día de la Comunitat Valenciana. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MADRID: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 2 de mayo (viernes) - Día de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MURCIA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (Lunes) - Día de la Región de Murcia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

BALEARES: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 1 de marzo (sábado) - Día de las Islas Baleares. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - Día de San Esteban.

MELILLA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 31 de marzo (lunes) - Fiesta del Eid Fitr. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ANDALUCÍA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 28 de febrero (viernes) - Día de Andalucía. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes). Virgen del Pilar. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ARAGÓN: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Aragón. San Jorge. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ASTURIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Asturias. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANARIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 30 de mayo (viernes) - Día de Canarias. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANTABRIA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 28 de julio (lunes) - Día de las Instituciones de Cantabria. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 15 de septiembre (lunes) - La Bien Aparecida. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA-LA MANCHA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 31 de mayo (sábado) - Día de Castilla-La Mancha. 19 de junio (jueves) - Corpus Christi. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA Y LEÓN: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Castilla y León. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubrel. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CATALUÑA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de junio* (martes) - Fiesta en el Valle de Arán. 24 de junio (martes) - Día de San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 11 de septiembre (jueves) - Día de Cataluña. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - San Esteban.

EXTREMADURA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Extremadura. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

GALICIA 2025: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de mayo (sábado) - Día de las Letras Gallegas. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. Día de Galicia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

LA RIOJA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (lunes) - Día de La Rioja. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

NAVARRA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 3 de diciembre (miércoles) - San Francisco Javier. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

PAÍS VASCO: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CEUTA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha. 5 de agosto (martes) - Nuestra señora de África. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

