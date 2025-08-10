Mercadona abre una serie de supermercados los domingos y festivos de agosto Consulta los locales que tienen un horario especial en los meses de verano

Durante el verano, Mercadona abre una serie de supermercados para abastecer a las zonas turísticas también en domingos y festivos. Este 10 de agosto, algunos centros ubicados en municipios turísticos de la Comunidad Valenciana tienen sus puertas abiertas. Eso sí, con un horario reducido: de nueve de la mañana a tres de la tarde.

Estos con los locales de Mercadona abiertos hoy:

Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avenida Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)

Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Mercadona recomienda acceder al buscador de supermercados de su página web oficial para saber qué tiendas estarán abiertas en el horario especial de verano.