Mercadona abre una serie de supermercados los domingos y festivos de agosto
Consulta los locales que tienen un horario especial en los meses de verano
Valencia
Domingo, 10 de agosto 2025, 11:31
Durante el verano, Mercadona abre una serie de supermercados para abastecer a las zonas turísticas también en domingos y festivos. Este 10 de agosto, algunos centros ubicados en municipios turísticos de la Comunidad Valenciana tienen sus puertas abiertas. Eso sí, con un horario reducido: de nueve de la mañana a tres de la tarde.
Estos con los locales de Mercadona abiertos hoy:
Alicante
· Alicante (Avenida de las Naciones)
· Altea (C/ Sindic de Greuges)
· Benidorm
· Calpe
· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)
· El Campello (Avenida Germanías)
· El Poble Nou de Benitatxell
· Finestrat
· Guardamar del Segura
· L'Alfàs del Pi
· Villajoyosa (C/Pati Fosc)
· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)
· Pilar de la Horadada
· San Fulgencio
· Santa Pola
· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)
· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)
Valencia
· Canet d'En Berenguer
· Gandía (C/La Goleta)
· Cullera (C/Corbera)
Castellón
· Benicàssim (Avenida Jaume I)
· Oropesa
· Peñíscola
· Benicarló (Avenida Papa Luna)
· Moncofa
Mercadona recomienda acceder al buscador de supermercados de su página web oficial para saber qué tiendas estarán abiertas en el horario especial de verano.
