Mercadona estrena sección esta semana en tres supermercados de España La empresa anuncia aperturas de 'Listo para Comer'

Mercadona no deja de crecer y sigue ampliando sus servicios para ofrecer la mejor experiencia posible a sus compradores. Desde la empresa de Juan Roig quieren facilitar al máximo a los clientes, con un producto de calidad y sin necesidad de que tengan que cocinar. Por ello, abrieron la sección de Listo para Comer.

Actualmente cuentan con más de 1110 tiendas con esta sección en España y Portugal. En ella es posible encontrar una gran variedad de platos listos para llevar directamente a donde quieras. Además, también hay disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutar.

Cada semana van realizando distintas aperturas por toda España y del 11 al 17 de agosto habrá tres nuevas. Concretamente, este lunes 11 de agosto se inaugura en un supermercado de Madrid (C/ Estocolmo, 22) y en otro de Reus (Tarragona) - C/ General Moragues, 119. El próximo miércoles 13 abrirán otro en Ciudad Real (C/ Olivo, 32).

En el mes de agosto Mercadona realiza trece aperturas de esta sección en distintos de sus establecimientos por España. Estas son las siguientes:

11 de agosto

Madrid (Madrid) - C/ Estocolmo, 22.

Reus (Tarragona) - C/ General Moragues, 119.

13 de agosto

Ciudad Real (Ciudad Real) - C/ Olivo, 32.

18 de agosto

Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) - C.º Antiguo Calvario, 45.

Arahal (Sevilla) - C/ Villamartín, 86.

Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - C/ Valldoriolf, 1A (SEC. U).

25 de agosto

Santomera (Murcia) - Avda. Juan Carlos I, 17.

Aljaraque (Huelva) - C/ El Condado, 2.

Cuenca (Cuenca) - C/ Hermanos Becerril, 25.

Sabadell (Barcelona) - C/ Pare Rodés, 24

26 de agosto

Arganda del Rey (Madrid) - Avda. de Madrid, 100.

Qué hay disponible en esta sección

-Tortillas de patata con cebolla y patata con calabacín.

-Pollo Rebozado, acompañado de salsa barbacoa.

-Croquetas de diferentes sabores: jamón y pollo.

-Ensalada de pasta y atún y ensaladilla rusa.

-Spaghetti Carbonara y Macarrones Boloñesa.

-Berenjena Rellena con carne y bechamel.

Estas son algunas de las opciones, aunque hay mucha más variedad.

La empresa de Juan Roig ha introducido diversas novedades a lo largo de este 2025. Se ha creado un nuevo sistema de pescaderías y ha introducido un nuevo parking en la entrada de sus supermercado. La empresa de alimentación también ha ideado un novedoso método con un código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, ha instalado un espacio con máquina de café para llevar que era muy demandado por su público

