Una turista británica entra en Mercadona y pasa esto

Lunes, 11 de agosto 2025

El supermercado es una parada rutinaria del día a día, pero para la británica Florence Grace ha sido toda una experiencia. Esta joven ha causado sensación en TikTok al compartir su entusiasmo tras visitar un establecimiento de Mercadona durante su estancia en España.

Con más de 800.000 visualizaciones, el vídeo comienza con ella cruzando la puerta de un Mercadona de la Costa del Sol. «Acabo de aterrizar en Marbella y tengo que hacer algunas compras, dejame enseñarte un par de cosas», empieza Florence.

En su recorrido por el supermercado, la joven británica no disimula ni su asombo ni su emoción. Se maravilla con productos que para los españoles son completamente habituales como las tartas, patatas fritas, maquillaje, cafés «pequeños» o las roscas de jamón y queso, que Florence define como 'bagel', entre otros muchos productos.

El alioli en monodosis le causa una gran sorpresa, como la gran cantidad de helados de los que dispone Mercadona, el brillo de las manzanas o la mezcla de aceite, perejil y ajo. «No se qué es, parece una salsa», comenta. «Los supermercados en España son mucho mejores», asegura Florence en su vídeo.

No han faltado las respuestas de los españoles. «Ha romantizado el Mercadona», contestaba un usuario, mientras otros destacaban lo entrañable de su entusiasmo. «Me da mucha ternura como se emociona», escribía una usuaria.

No solo los turistas se han visto reflejados en su vídeo. Españoles que residen en el extranjero han confesado que lo que más echan de menos es el Mercadona. «Después de dos años fuera, lo primero que hice al volver es ir al Mercadona», se lee en comentarios.

