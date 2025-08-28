Lluvia de críticas a la DGT por su polémica nueva señal de tráfico: «¿Habéis pensado las consecuencias?» Penaliza que no haya una distancia suficiente con otro vehículo en la autovía o autopista

Jueves, 28 de agosto 2025

La Dirección General de Tráfico ha explicado a través de sus redes sociales en qué consiste una de las nuevas señales que entraron en vigor el pasado 1 de julio de 2025, después de que el Consejo de Ministros aprobara el 10 de junio una modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial, vigente desde 2003.

En esta ocasión, se trata de la señal S991f, que indica «la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía». La DGT añade que «se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional».

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales pic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

Es decir, se multará que en ciertos tramos de la autopista o autovía no mantengas una distancia suficiente con el vehículo de delante. Esta norma ha generado polémica en 'X', con muchos comentarios dudando sobre la aplicabilidad de la norma.

«¿Y si justo se me ha metido uno que venía adelantando en mi distancia de seguridad me como la multa? La distancia de seguridad es demasiado variable (dependiendo de la acción de terceros) como para poder considerarlo serio para ejercer una presión recaudatoria», apuntaba un usuario.

«Circulas respetando la distancia de seguridad. Te adelanta uno y se mete entre ti y el vehículo que te precede en la marcha. Salta el radar, te multan a ti y al que te ha adelantado. Y así, amigos, es como la @DGTes se acaba de marcar un 2x1», apuntaba otro.

Han sido numerosas las reacciones criticando los problemas que puede generar esta nueva señal: «Genial, voy conduciendo manteniendo la distancia de seguridad, otro vehículo me adelanta, se mete en medio y yo para seguir manteniendo la distancia de seguridad, freno y el que va detrás mío me alcanza. De verdad habéis pensado seriamente en las consecuencias de esta señal», lamentaba otra persona.

Nuevas señales

Según indica la DGT, las nuevas señales «incorporan una serie de nuevos indicadores creados para dar respuesta a las nuevas realidades y necesidades de movilidad que plantea una sociedad en constante evolución».

El cambio físico de las señales se realizará de forma progresiva y coordinada con los ciclos de renovación habituales para reducir las cargas administrativas y optimizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, las señales que han sido suprimidas deberán ser retiradas por razones de seguridad jurídica en el plazo de un año desde la entrada en vigor del real decreto.