Cartel de aviso de un radar. Jesús Signes

Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigiliará este tramo de riesgo junto a la Policía Local

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:12

La DGT ha puesto en marcha una nueva campaña específica de control de velocidad, activa hasta el domingo 10 de agosto, con el fin de mitigar el impacto de los excesos. «La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los accidentes de tráfico», recuerda el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Francisco José Ruiz Boada. Para evitar y prevenir estas situaciones, Tráfico ha activado 32 nuevos radares en las últimas semanas.

Estos cinemómetros, siete fijos y 25 de tramos, estan ubicados en carreteras de once provincias, incluida la Comunitat Valenciana. El organismo informará de la existencia de estos controles mediante los paneles de la carretera o la señalización vertical.

Este nuevo control de tramo que se ha instalado en Valencia está ubicado en la V-30 desde el kilómetro 4.650 hasta el kilómetro 8.850 en sentido decreciente dirección Alicante.

El año pasado se registraron 239 siniestros mortales en los que la velocidad excesiva o inadecuada estuvo presente.

Un informe de 2021 del Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que entre el 10% y el 15% de todos los siniestros y el 30% de los mortales son consecuencia directa de la velocidad excesiva.

