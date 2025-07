La DGT recomienda circular estas vacaciones con esta cantidad de combustible: «Será de gran ayuda en retenciones o accidentes..»

Mario Lahoz Valencia Jueves, 31 de julio 2025, 19:11 Comenta Compartir

La DGT prevé que se registrarán más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido en España este verano. Habitualmente, el fin de semana más crítico es el que coincide con la operación salida de quienes comienzan sus vacaciones en agosto con la de regreso de los ciudadanos que han disfrutado las suyas en julio.

En estas fechas es cuando el organismo dirigido por Pere Navarro activa su dispositivo más importante, la Operación Especial 1º de agosto. Este año mejorará la seguridad y la circulación de los 6,8 millones de movimientos por carretera que se llevarán a cabo entre el jueves 31 de julio y el domingo 3 de agosto.

Ante estas cifras, la DGT hace un llamamiento a los conductores para que extremen la prudencia y respeten la normativa de circulación con el objetivo de que puedan volver a casa sanos y salvos. Y es que las cifras de seguridad víal no están siendo muy alentadoras; solo en julio han fallecido 111 personas, de las que 36 eran motoristas.

Uno de los consejos que da Tráfico es que los vehículos circulen con el depósito de combustible lleno porque, según explica en un comunicado, esta medida «será de gran ayuda en caso de encontrarse ante cualquier situación anómala como retenciones, accidentes o inclemencias meteorológicas imprevistas».

No hay que olvidar que en los atascos el consumo de gasolina aumenta por el constante arranque y detención del motor. Asimismo, el uso del climatizador también gasta combustible. Así pues conviene ir con el tanque lo más lleno posible para no quedarse sin combustible durante una la ruta o generar angustia por no tener cerca una gasolinera.