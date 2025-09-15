La DGT confirma todos los cambios que llegarán al examen de conducir a partir de octubre de este año Estas modificaciones tratan de evitar la memorización como la única vía para sacarse el carnet de conducir

La DGT asegura que el modelo actual de examen de conducir en España presenta diversas deficiencias que podrían estar contribuyendo a una preparación incompleta de los nuevos conductores.

Uno de los principales problemas es que el examen teórico se centra en preguntas excesivamente técnicas y a menudo poco relevantes para la conducción diaria. Esto lleva a que muchos aspirantes memoricen las respuestas sin comprender a fondo los conceptos.

La diferencia entre lo que se enseña en las autoescuelas y lo que realmente ocurre en las vías es significativa y preocupante. Esta desconexión entre el aprendizaje y la práctica real puede provocar que los conductores noveles se enfrenten a situaciones para las que no están preparados, aumentando el riesgo de accidentes.

Con vistas a mejorar las principales dificultades, Tráfico ha decidido reestructurar partes de la prueba teórica con el fin de que tenga un valor más allá del mero aprobado. En la actualidad, todo aquel que desee realizar el examen tendrá que hacer frente a un examen de treinta preguntas, con un máximo de tres fallos.

Si bien la estructura seguirá igual, el cambio se centra en el contenido de las cuestiones. Tráfico planea implementar vídeos de corta duración sobre situaciones reales para que el estudiante no solo tenga que memorizar los temas sino interiorizarlos para aplicarlos en el mundo real. Por otro lado, cada año se implementan nuevas señales en el repertorio de tráfico.

En este sentido, los aspirantes al permiso de circulación deberán descifrar y estudiar el significado de la señalización actualizada. Sin embargo, estos dos cambios no vendrán de la mano y estarán separados por un período de tiempo.

Por su parte, la modificación más temprana llegará a partir del 1 de octubre, según explicó la institución, tras confirmar el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de las nuevas normas de señalización.

En la contraparte, el modelo de vídeo llegará para 2026, en consonancia con los sistemas de control que practican en otros países, como en el 'Hazard Preception Test' del Reino Unido.