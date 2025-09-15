Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Varios alumnos se presentan al examen teórico del carnet de conducir.. Antena 3

La DGT confirma todos los cambios que llegarán al examen de conducir a partir de octubre de este año

Estas modificaciones tratan de evitar la memorización como la única vía para sacarse el carnet de conducir

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:03

La DGT asegura que el modelo actual de examen de conducir en España presenta diversas deficiencias que podrían estar contribuyendo a una preparación incompleta de los nuevos conductores.

Uno de los principales problemas es que el examen teórico se centra en preguntas excesivamente técnicas y a menudo poco relevantes para la conducción diaria. Esto lleva a que muchos aspirantes memoricen las respuestas sin comprender a fondo los conceptos.

La diferencia entre lo que se enseña en las autoescuelas y lo que realmente ocurre en las vías es significativa y preocupante. Esta desconexión entre el aprendizaje y la práctica real puede provocar que los conductores noveles se enfrenten a situaciones para las que no están preparados, aumentando el riesgo de accidentes.

Con vistas a mejorar las principales dificultades, Tráfico ha decidido reestructurar partes de la prueba teórica con el fin de que tenga un valor más allá del mero aprobado. En la actualidad, todo aquel que desee realizar el examen tendrá que hacer frente a un examen de treinta preguntas, con un máximo de tres fallos.

Noticias relacionadas

La DGT replica a las autoescuelas: solo hay retrasos en exámenes en periodos vacacionales

La DGT replica a las autoescuelas: solo hay retrasos en exámenes en periodos vacacionales

Indignación en las autoescuelas: «Es imposible sacarse el carnet»

Indignación en las autoescuelas: «Es imposible sacarse el carnet»

Las nuevas matrículas de la DGT que llegan en septiembre a las carreteras españolas

Las nuevas matrículas de la DGT que llegan en septiembre a las carreteras españolas

Si bien la estructura seguirá igual, el cambio se centra en el contenido de las cuestiones. Tráfico planea implementar vídeos de corta duración sobre situaciones reales para que el estudiante no solo tenga que memorizar los temas sino interiorizarlos para aplicarlos en el mundo real. Por otro lado, cada año se implementan nuevas señales en el repertorio de tráfico.

En este sentido, los aspirantes al permiso de circulación deberán descifrar y estudiar el significado de la señalización actualizada. Sin embargo, estos dos cambios no vendrán de la mano y estarán separados por un período de tiempo.

Por su parte, la modificación más temprana llegará a partir del 1 de octubre, según explicó la institución, tras confirmar el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de las nuevas normas de señalización.

En la contraparte, el modelo de vídeo llegará para 2026, en consonancia con los sistemas de control que practican en otros países, como en el 'Hazard Preception Test' del Reino Unido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT confirma todos los cambios que llegarán al examen de conducir a partir de octubre de este año

La DGT confirma todos los cambios que llegarán al examen de conducir a partir de octubre de este año