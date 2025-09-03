La DGT desvela como calcular la distancia de seguridad para evitar multas por incumplir la nueva señal S-991f Hay que mantener el espacio suficiente para que el conductor pueda reaccionar y frenar sin alcanzar al vehículo de delante

La DGT ha publicado un mensaje en sus redes sociales presentando una de las nuevas señales de tráfico que van a introducir, la S-991f. Una con la que revelan la existencia de dispositivos que vigilarán si los conductores respetan y mantienen la distancia de seguridad.

«La nueva señal S-991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía», reza el mensaje que ha comunicado el organismo.

El artículo 54.1 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece que todos los conductores tienen la obligación de dejar «un espacio libre lo suficientemente grande» como para detenerse en caso de una frenada brusca y no colisionar con el vehículo que le precede.

La normativa de la DGT no indica una distancia concreta, pero sí desvela cómo calcularla. Para ello, el conductor debe tomar como referencia un punto fijo en la vía, y cuando el vehículo que circula delante pase por él, debe contar dos segundos pronunciando: «1101, 1102».

Eso sí, si el asfalto está mojado, las condiciones meteorológicas o el escenario entraña cierto riesgo, la cuenta debe incrementarse hasta los tres o cuatro segundos. En el caso de los túneles, no obstante, sí existe una medida exacta.

«Cuando no se pretenda adelantar, deberá mantenerse en todo momento una distancia de seguridad con el vehículo precedente de, al menos, 100 metros o un intervalo mínimo de cuatro segundos», recoge el artículo 95.

Si existe una norma, también hay castigos para aquellos que la ignoran. En el artículo 76 de la Ley de Tráfico se tipifica que no mantener la distancia de seguridad es una infracción grave. Por lo tanto, le corresponde una multa de 200 euros mas la retirada de hasta cuatro puntos en el carnet de conducir.

