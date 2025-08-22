El coche de segunda mano más deseado en España cuesta 15.000 euros El más vendido es el más caro y seis del Top-10 cuestan menos de 10.000 euros

Nos gusta lo clásico. Los coches de segunda mano más vendidos en España son modelos y marcas históricas. Y el más deseado es también el más caro de entre los más demandados. De media cuesta 15.000 euros, muy por encima de los 10.000 euros de otros vehículos que se sitúan en el Top-10. Pero los españoles son fieles al Volkswagen Golf, el coche que ha marcado a más de una generación.

Este icónico modelo alemán lidera el podio con 44.170 unidades comercializadas, según el ranking elaborado por Coches.net, reafirmando su popularidad y su estatus de referencia en el mercado de segunda mano.

Por detrás están el Seat Ibiza y el Renault Megane, ambos con cerca de 40.000 unidades vendidas, por delante del Ford Focus, que alcanzó las 33.207 unidades, y el Seat León, con 32.743 unidades comercializadas. Coches compactos... y europeos.

Precios al alza

El Volkswagen Golf se vendió a un precio medio de 14.960 euros en 2025, con una variación del 0,9%. Por su parte, el Seat Ibiza ha visto escalar su precio medio un 8,1%, alcanzando los 9.185 euros. Ligeramente por encima en precio se sitúa el Renault Megane, con 9.362 euros, aunque registrando un descenso del 2,6%.

Tras el top 5, se encuentran el Citroën C4 (con 30.203 unidades), el Renault Clio (con 29.522 unidades), el Citroën C3 (con 23.717 unidades), el Opel Corsa (con 23.278 unidades) y el Opel Astra (con 21.902 unidades). Esta diversidad demuestra el amplio abanico de opciones preferidas por los consumidores en el segmento de segunda mano.

Antigüedad

Un aspecto crucial del mercado español de vehículos de segunda mano es la elevada antigüedad de los automóviles que cambian de propietario. Durante los siete primeros meses de 2025, un significativo 56,1% de los vehículos de ocasión vendidos superaba los 10 años de antigüedad.

- Volkswagen Golf, 44.170 unidades vendidas y 16,4 años de edad media.

- Seat Ibiza, 39.019 unidades vendidas y 15,1 años de edad media.

- Renault Megane, 39.019 unidades vendidas y 16,1 años de edad media.

- Ford Focus, 33.207 unidades vendidas y 15,2 años de edad media.

- Seat León, 32.743 unidades vendidas y 13,3 años de edad media.

- Citroën C4, 30.203 unidades vendidas y 11,9 años de edad media.

- Renault Clio, 29.522 unidades vendidas y 12,4 años de edad media.

- Citroën C3, 23.717 unidades vendidas y 11,6 años de edad media

- Opel Corsa, 23.278 unidades vendidas y 12,1 años de edad media.

- Opel Astra, 21.902 unidades vendidas y 16,7 años de edad media.

Cinco puertas y familiares

Los turismos de cinco puertas se mantienen como la opción predilecta de los compradores, con 849.112 unidades vendidas y una edad media cercana a los 10 años. Muy por detrás se sitúan las carrocerías de tres puertas (con 142.013 unidades y una antigüedad media de alrededor de 19 años) y las de cuatro puertas (con 143.187 unidades y una media de unos 18 años).

Otros formatos como los monovolúmenes (116.448 unidades), familiares (82.167 unidades) o coupés (34.269 unidades) conservan su presencia, mientras que los descapotables (17.470 unidades) mantienen un nicho estable para aquellos que buscan un vehículo mucho más llamativo.