Radar móvil de la Policia Local. Lorenzo Cordero

El desconocido pero legal truco para que los conductores reciban alertas sobre los radares más ocultos

Una fórmula permite a los usuarios anticiparse a los controles de velocidad

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:19

Los conductores suelen usar aplicaciones de navegación para llegar a su destino. Existe un truco poco conocido y completamente legal para que estas herramientas alerten sobre la presencia de los radares más escurridizos, los móviles.

Google Maps es la aplicación de navegación más popular. Sus 120 millones de guías locales proporcionan actualizaciones constantes y, entre ellas, hay una muy util para los conductores, la ubicación de los radares móviles, representados con una cámara con fondo azul. Mientras que la de los fijos de color naranja.

Sobre estos no hay duda porque la DGT revela su ubicación exacta. Para saber la de los primeros, Google Maps depende de los usuarios porque no hay una base de datos oficial sobre ellos. Motivo por el que aparecen en el mapa si han sido notificados recientemente.

Para minimizar esta dependencia existe un truco poco conocido, pero legal: descargarse una aplicación de terceros que sea compatible con Google Maps para sincronizar las alertas de los radares. Estas son legales en España, siempre que se trate de avisos como los de este tipo de apps.

Estas aplicaciones específicas para recibir alertas de radares se pueden configurar para que se ejecuten en segundo plano mientras Google Maps guía la ruta. Permite elegir el tipo de avisos que recibe el conductor manteniendo limpia la interfaz de la otra aplicacióin mientras suenan de fondo, de forma discreta y eficaz.

Las apps más populares que incluyen avisos de radares móviles son Radarbot, Coyote y CamSam. Su secreto es utilizar una amplia comunidad de usuarios o bases de datos para alertar en tiempo real sobre la presencia de cinemómetros, controles de tráfico y otros peligros en la carretera.

Te puede interesar

