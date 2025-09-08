Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Circulación de vehículos por un tramo de la A-3. Jesús Signes

La aplicación de la DGT que nadie conoce y en muchos casos es obligatoria tener para circular

Esta herramienta gratuita de Tráfico es necesaria para conducir en determinadas circunstancias

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:26

La circulación por la vía pública no siempre se rige por el cumplimiento de las normas de tráfico. En situaciones concretas como la organización de eventos o el transporte de vehículos especiales, es necesario contar con una autorización específica emitida por la DGT.

Para facilitar este trámite, Tráfico ha desarrollado Traza, una aplicación gratuita que permite gestionar permisos extraordinarios para el uso de determinadas vías durante fechas concretas. Esta herramienta está pensada tanto para ciudadanos como para representantes autorizados que necesiten realizar gestiones vinculadas a la movilidad.

El proceso comienza con la solicitud de acceso al servicio, que debe enviarse mediante el formulario correspondiente al correo electrónico oficial: cau.traza@dgt.es. Una vez recibida la petición, el organismo evalúa la solicitud, y si procede, concede el permiso.

Es importante tener en cuenta que los permisos gestionados a través de Traza son modulares, por lo que será necesario solicitar el alta para cada tipo de autorización que se desee tramitar.

Entre los usos más habituales de esta plataforma se encuentran los eventos deportivos, como carreras populares o pruebas ciclistas, que requieren ocupar temporalmente la calzada. pero también se contempla su uso para actividades de carácter lúdico como cabalgatas o reuniones de vehículos históricos.

Además, Traza tiene aplicaciones en el ámbito profesional. Por ejemplo, permite gestionar permisos para transportes especiales, rodajes audiovisuales, ensayos técnicos de vehículos, trenes turísticos, obras en la vía o incluso para circular durante períodos de restricciones.

Con esta herramienta, la DGT busca agilizar y ordenar el uso excepcional de las carreteras, garantizando la seguridad vial y la correcta planificación de actividades que requieren una ocupación temporal del espacio público.

