Paiporta refuerza la vigilancia del tráfico para aliviar la congestión por obras en los accesos La Policía Local despliega un operativo especial dentro del Plan de Movilidad Municipal para garantizar una circulación más fluida en las horas punta

Nacho Roca Paiporta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Paiporta ha activado un dispositivo especial de regulación del tráfico ante las dificultades de circulación provocadas por las obras en varios accesos clave al municipio. La medida, impulsada por la Policía Local en el marco del Plan de Movilidad Municipal, tiene como objetivo minimizar las retenciones y mejorar la fluidez en los puntos más críticos, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

El plan contempla un refuerzo en la presencia de agentes en las principales vías de entrada y salida de la localidad, así como en cruces conflictivos y zonas de alta densidad vehicular. Las restricciones actuales, explican fuentes municipales, se deben a los trabajos de reparación en los puentes de acceso, lo que ha limitado considerablemente la capacidad de paso.

Como parte de las recomendaciones, la Policía Local insta a la ciudadanía a utilizar vías alternativas como la carretera de Santa Ana para distribuir mejor el flujo de vehículos y evitar cuellos de botella en las zonas más afectadas.

Además de reducir el impacto de las retenciones, el operativo busca fortalecer la seguridad vial y mejorar la movilidad tanto para residentes como para visitantes. Para lograr estos objetivos, las autoridades locales recuerdan la importancia de seguir las instrucciones de los agentes y respetar la señalización provisional.

Desde el Ayuntamiento, se agradece la colaboración de la ciudadanía y se reitera el compromiso con una movilidad urbana más ordenada, segura y sostenible.

Temas

Paiporta