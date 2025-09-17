Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso a la Comunitat de chubascos con tormentas que pueden ser fuertes y señala dónde caerán
Policía Local de Paiporta. LP

Paiporta refuerza la vigilancia del tráfico para aliviar la congestión por obras en los accesos

La Policía Local despliega un operativo especial dentro del Plan de Movilidad Municipal para garantizar una circulación más fluida en las horas punta

Nacho Roca

Paiporta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:19

Paiporta ha activado un dispositivo especial de regulación del tráfico ante las dificultades de circulación provocadas por las obras en varios accesos clave al municipio. La medida, impulsada por la Policía Local en el marco del Plan de Movilidad Municipal, tiene como objetivo minimizar las retenciones y mejorar la fluidez en los puntos más críticos, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

El plan contempla un refuerzo en la presencia de agentes en las principales vías de entrada y salida de la localidad, así como en cruces conflictivos y zonas de alta densidad vehicular. Las restricciones actuales, explican fuentes municipales, se deben a los trabajos de reparación en los puentes de acceso, lo que ha limitado considerablemente la capacidad de paso.

Como parte de las recomendaciones, la Policía Local insta a la ciudadanía a utilizar vías alternativas como la carretera de Santa Ana para distribuir mejor el flujo de vehículos y evitar cuellos de botella en las zonas más afectadas.

Además de reducir el impacto de las retenciones, el operativo busca fortalecer la seguridad vial y mejorar la movilidad tanto para residentes como para visitantes. Para lograr estos objetivos, las autoridades locales recuerdan la importancia de seguir las instrucciones de los agentes y respetar la señalización provisional.

Desde el Ayuntamiento, se agradece la colaboración de la ciudadanía y se reitera el compromiso con una movilidad urbana más ordenada, segura y sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  6. 6 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  7. 7

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta refuerza la vigilancia del tráfico para aliviar la congestión por obras en los accesos

Paiporta refuerza la vigilancia del tráfico para aliviar la congestión por obras en los accesos