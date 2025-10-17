Levante UD - Rayo Vallecano: a qué hora juegan y dónde ver el partido en directo por televisión Los dos equipos se ven las caras empatados a puntos en la clasificación

Mario Lahoz Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 22:02

El Levante UD regresa a la competición liguera con un duelo trascendental para escalar posiciones en la tabla y alejarse de los puestos de descenso. El equipo dirigido por Julián Calero acumula varios partidos mostrando una gran imagen sobre el césped. Sin contar el previsible traspiés ante el Real Madrid, el conjunto granota consiguió empatar ante el Getafe en el Coliseum y se hizo con los tres puntos en el Carlos Tartiere ante un inferior Real Oviedo.

Este fin de semana, el Ciutat de Valencia recibe al Rayo Vallecano. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez se reencontró con la victoria en su último choque previo al parón tras ganar por 0-1 en Anoeta. Hasta ese momento, los madrileños solo habían cosechado una victoria liguera, en la primera cita del curso ante el Girona.

Como preparación para este encuentro, el Levante disputó un partido amistoso ante el CD Leganés en un vibrante 3-3 que se llevó el conjunto pepinero en la tanda de penaltis. Calero aprovechó para dar minutos a los menos habituales y el joven atacante Carlos Espí fue una de las figuras del partido con un gol de bella factura.

Levante y Rayo Vallecano medirán sus fuerzas en busca de una victoria que sirva para reforzar la idea de juego que trabaja cada cuerpo técnico y dejar atrás los últimos puestos de la clasificación, situados a únicamente dos puntos.

Iñigo Pérez pierde a Sergio Camello por sanción. Además, Alvaro García y Luiz Felipe sufren una lesión en los isquios que, junto a la baja de Mumin, forman la lista de bajas del Rayo Vallecano, Por su parte, Julián Calero está a expensas de saber si Diego Pampín y Alan Matturro llegan a tiempo para el envite del Ciutat.

Horario y donde ver el partido por TV

El Levante UD recibe al Rayo Vallecano este domingo 19 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga EASPORTS. El partido se disputará a las 18:30 horas en el Ciutat de Valencia. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través de DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.