Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano
Los jugadores del Levante celebran la victoria ante el Real Oviedo. EFE

Levante UD - Rayo Vallecano: a qué hora juegan y dónde ver el partido en directo por televisión

Los dos equipos se ven las caras empatados a puntos en la clasificación

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:02

Comenta

El Levante UD regresa a la competición liguera con un duelo trascendental para escalar posiciones en la tabla y alejarse de los puestos de descenso. El equipo dirigido por Julián Calero acumula varios partidos mostrando una gran imagen sobre el césped. Sin contar el previsible traspiés ante el Real Madrid, el conjunto granota consiguió empatar ante el Getafe en el Coliseum y se hizo con los tres puntos en el Carlos Tartiere ante un inferior Real Oviedo.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Este fin de semana, el Ciutat de Valencia recibe al Rayo Vallecano. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez se reencontró con la victoria en su último choque previo al parón tras ganar por 0-1 en Anoeta. Hasta ese momento, los madrileños solo habían cosechado una victoria liguera, en la primera cita del curso ante el Girona.

Como preparación para este encuentro, el Levante disputó un partido amistoso ante el CD Leganés en un vibrante 3-3 que se llevó el conjunto pepinero en la tanda de penaltis. Calero aprovechó para dar minutos a los menos habituales y el joven atacante Carlos Espí fue una de las figuras del partido con un gol de bella factura.

Levante y Rayo Vallecano medirán sus fuerzas en busca de una victoria que sirva para reforzar la idea de juego que trabaja cada cuerpo técnico y dejar atrás los últimos puestos de la clasificación, situados a únicamente dos puntos.

Noticias relacionadas

Brugui: «Es un orgullo ser capitán y siento mucho a este club que apostó por mí»

Brugui: «Es un orgullo ser capitán y siento mucho a este club que apostó por mí»

Visto bueno para que Danvila sea el máximo accionista del Levante

Visto bueno para que Danvila sea el máximo accionista del Levante

La última confesión sobre el Levante del futbolista Xavi Torres

La última confesión sobre el Levante del futbolista Xavi Torres

Iñigo Pérez pierde a Sergio Camello por sanción. Además, Alvaro García y Luiz Felipe sufren una lesión en los isquios que, junto a la baja de Mumin, forman la lista de bajas del Rayo Vallecano, Por su parte, Julián Calero está a expensas de saber si Diego Pampín y Alan Matturro llegan a tiempo para el envite del Ciutat.

Horario y donde ver el partido por TV

El Levante UD recibe al Rayo Vallecano este domingo 19 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga EASPORTS. El partido se disputará a las 18:30 horas en el Ciutat de Valencia. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través de DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  4. 4 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  5. 5

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  6. 6

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  7. 7 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  8. 8 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  9. 9 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  10. 10

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Levante UD - Rayo Vallecano: a qué hora juegan y dónde ver el partido en directo por televisión

Levante UD - Rayo Vallecano: a qué hora juegan y dónde ver el partido en directo por televisión