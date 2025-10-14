Espí reclama más minutos con su gol ante el Leganés El joven delantero valenciano del Levante había perdido protagonismo en Liga pero su buen rendimiento en el amistoso gusta a Calero: «Me ha dado buenas sensaciones y puede volver a entrar en esa rotación, porque es un chico que me da cosas diferentes»

Marc Escribano Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 10:47

Carlos Espí ha estado viviendo una situación complicada en este inicio de temporada con el Levante. El joven delantero valenciano de 20 años apenas ha sumado 21 minutos oficiales en Primera División repartidos en dos apariciones como suplente revulsivo ante Barcelona y Elche, en la segunda y tercera jornada. Y es que desde la llegada de Karl Etta Eyong al Levante, el de Tavernes ha perdido protagonismo.

En una rotación de delanteros en la que el camerunés es la estrella junto a Iván Romero, y que Goduine Koyalipou y José Luis Morales se erigen como alternativas, Espí se había quedado sin sitio. Así se lo transmitió el propio club en el cierre del mercado de fichajes, invitándole a salir cedido a un equipo de Segunda División para jugar y sumar minutos y experiencias en la categoría de plata, donde el curso pasado ya metió 6 goles con la camiseta levantinista.

No obstante, el valenciano, al igual que su compañero Jorge Cabello que se encontraba en una situación similar, apostó por rechazar las ofertas para quedarse en el Levante, esperando a tener una oportunidad para jugar en Primera. De momento no la ha tenido, puesto que desde aquel parón de septiembre, no ha jugado ni un minuto en Liga y ha visto desde el banquillo los últimos cinco encuentros.

Eso sí, su suerte ha cambiado este lunes, cuando el Levante disputó un partido amistoso contra el Leganés. Pese a tampoco ser titular en este duelo en el que Julián Calero apostó por dar minutos a los menos habituales, sí salió desde el banquillo, y demostró su olfato goleador con un gran gol que permitió al Levante forzar el empate y llegar a la tanda de penaltis, donde finalmente cayó derrotado. Pese a que el resultado colectivo granota no fue positivo, los 35 minutos que disputó fueron suficientes para demostrar que el chico tiene gol y que merece más minutos.

Tras finalizar el partido, Calero atendió a los compañeros de Sin Tregua, a los que les hizo las siguientes declaraciones: «Yo estoy tranquilo. Intento meter a todo el mundo y le digo a la gente claramente cuál es su situación en el equipo. Y luego cada uno, tiene que decidir. Si está contento o no lo está. Si quiere continuar o si el club quiere que continúe o no. Todas esas cosas luego las metemos en los periodos de fichajes, pero ahora mismo no toca. Estamos en octubre y nos queda noviembre y diciembre. Y lo que quiero es tener a todos disponibles. Por ejemplo, Carlos Espí ha estado muy bien. Me ha dado buenas sensaciones y puede volver a entrar en esa rotación, porque es un chico que me da cosas diferentes».

Por tanto, todo apunta a que Espí, tal y como dice el entrenador del Levante, ha recuperado al confianza del cuerpo técnico y podría volver a ir apareciendo en los partidos de Liga con minutos en busca del gol que tiene en sus botas. Con sus 194 centímetros y su corpulento físico, el de Tavernes es un incordio para las defensas rivales y siempre ayuda a generar espacios para sus compañeros, además de tener un 'don' para cazar balones en el juego aéreo. La decepción de quedarse fuera de la lista de la selección española para el Mundial sub-20 también fue un duro golpe para el valenciano, que confía en revertir su situación antes del mercado de fichajes de invierno, donde se reevaluará su situación.