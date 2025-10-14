Etta Eyong celebra su cumpleaños con otra titularidad en Camerún El delantero africano del Levante sopla las velas este martes y lo hace tras debutar en dos partidos oficiales con su selección, aunque sin goles

Marc Escribano Valencia Martes, 14 de octubre 2025

Karl Etta Eyong es el jugador del momento en el Levante, pero también en Camerún. El delantero granota cumple además este martes 14 de octubre los 22 años, por lo que se podría decir que en este parón de las selecciones ha recibido un buen regalo de cumpleaños: debutar con el equipo nacional absoluto camerunense. Y es que tras ser titular en el primer partido de los clasificatorios para el Mundial 2026 ante Mauricio, Etta Eyong repitió anoche en el once inicial frente a Angola.

El delantero levantinista disputó 83 minutos, en un encuentro que finalizó con empate sin goles. Es quizá la única pega que se le puede poner a Etta Eyong, que se quedó sin marcar con su selección, rompiendo así su buena racha que había acumulado con el Levante. De hecho, ya raro se hacía el día que el camerunés no marcaba un tanto.

Además, Etta Eyong se ha convertido en un héroe nacional en Camerún, siendo uno de los futbolistas más publicitados y demandados por los aficionados. De hecho, la propia federación camerunesa ha publicado diversas fotografías del jugador del Levante durante la concentración, aludiendo al interés mediático que genera su figura, que ya se vincula a futuros traspasos con grandes equipos como el Barcelona de cara al próximo verano.

Karl Etta Eyong, en la concentración de la selección de Camerún. @Fecafoot

No obstante, pese al buen hacer de Etta Eyong y sus compañeros, la selección de Camerún quedó clasificada en segunda posición en Grupo D de la CAF, por detrás de la histórica clasificación al Mundial 2026 de Cabo Verde, un pequeño país isleño africano que se convierte en la segunda nación más pequeña de la historia en acceder a una fase final de la Copa del Mundo. Por tanto, al ser segundos, Camerún y Etta Eyong deberán pelear por la clasificación al Mundial en la repesca, que se disputará en los próximos meses.

Eso sí, también tiene pendiente otro gran evento con su selección, y es que a finales de año, entre el domingo 21 de diciembre de 2025 y el domingo 18 de enero de 2026 se disputa la Copa de África de naciones, lo que vendría a ser la Eurocopa africana. Todo apunta a que si Etta Eyong sigue a su buen nivel goleador en el Levante recibirá la llamada de nuevo de su país, que está colocado en el Grupo F y se medirá ante Gabón, Costa de Marfil y Mozambique en la fase inicial.

En el caso de ir convocado, se perdería un mínimo de dos partidos: Real Sociedad y Sevilla, que podrían llegar a ser hasta cuatro si llega a la final, lo que implicaría a los duelos de Espanyol y Real Madrid, todos de Liga, y dependiendo de si el Levante avanza en la Copa del Rey, podría ausentarse también en el 'torneo del KO'. Su compañero africano, Goduine Koyalipou, no se marchará, ya que la selección de la República Centroafricana no está clasificada para la Copa África.