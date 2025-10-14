Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Kervin Arriaga, lanzando una falta con la selección de Honduras. EFE

Arriaga, titular y asistencia en una nueva exhibición con Honduras

El centrocampista del Levante volvió a brillar con su selección, acercándola a la clasificación para el Mundial 2026

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 09:31

Comenta

Menudo fichaje se sacó de la manga Héctor Rodas con Kervin Arriaga. El centrocampista hondureño llegó al Levante este verano procedente del Partizán de Belgrado, tras haber destacado en su cesión en el Zaragoza. En la capital maña se tiraban de pelos preguntándose por qué su equipo había dejado escapar al pivote centroamericano, que lógicamente, estaba para cosas más grandes, como jugar en Primera División.

Y es que más allá de defender la camiseta azulgrana del Levante, Arriaga tiene otro objetivo en mente: ayudar a su país a clasificar al Mundial de 2026. Y con partidos como el que ha jugado esta madrugada ante Haití, está acercándose a ese reto. Arriaga volvió a ser titular indiscutible con su selección, como viene siendo habitual, jugando como pivote único en un 4-1-4-1, abarcando todo el trabajo de destrucción de juego rival y de salida de balón del equipo de Honduras.

El jugador del Levante acumuló otros 90 minutos en sus piernas que confirman que esas molestias en la rodilla ya se han quedado atrás y que su estado físico es óptimo para la competición. En la victoria por 3-0 que consiguió Honduras ante Haití en los clasificatorios mundialistas de la CONCACAF, el futbolista granota dio la asistencia del primer gol a su compañero Rigoberto Rivas. Finalizó el partido, de nuevo, como el 'MVP' del encuentro, siendo el más valorado por la estadística avanzada del portal SofaScore, que le puso una nota de 8,3. Una victoria que les permitió escalar posiciones y alzarse hasta el primer puesto de la clasificación del Grupo C, con dos puntos de ventaja sobre la Costa Rica del exgranota Keylor Navas. En el próximo parópn de noviembre habrá unas últimas dos jornadas donde se decidirá quién clasifica directo al Mundial.

Y eso que Arriaga terminó el partido amonestado, al ver una tarjeta amarilla en el minuto 90+7' por una protesta arbitral, en una demostración más de su competitividad nata, pese a ir ganando 3-0 y estar ya en los últimos suspiros. Tocó el balón 49 veces, y acertó en 27 de los 34 pases que intentó, finalizando con un 79% de acierto, siendo cuatro de esos pases 'claves' que generaban acciones de peligro para Honduras. Tuvo dos tiros lejanos que se marcharon fuera y otro de ellos bloqueado, además de ser el encargado de lanzar las faltas directas desde fuera del área.

Como suele ser habitual, Arriaga estuvo acertado en los duelos directos contra rivales, ganando cinco de los ocho que disputó en el suelo, y dos de los seis que batalló en el juego aéreo. Recibió dos faltas de sus contrincantes, además de interceptar dos pases rivales y realizar un despeje efectivo, que junto con bloquear un disparo de Haití, permitieron a Arriaga ser el jugador mejor valorado del partido. El futbolista regresará en las próximas horas a Valencia con un vuelo transoceánico para volver a ponerse a las órdenes de Julián Calero, con la mente puesta ya en preparar el duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de València.

