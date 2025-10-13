El Levante femenino jugará en el Ciutat de València sus próximos dos partidos

Marc Escribano Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El Levante femenino no ha empezado la temporada de la mejor manera, ya que lleva un punto en siete jornadas y es actualmente colista en la Liga F, habiendo ya hecho un cambio en el banquillo con la destitución de Emily Lima y la llegada de Santiago Triguero. Las chicas granotas necesitan un impulso que les ayude a salir del bache de malos resultados y es por eso que el club ha tomado la decisión de que el equipo femenino jugará sus dos próximos encuentros de Liga F en el estadio Ciutat de València.

Por tanto, los duelos como locales frente al Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona se disputarán en Orriols, en lugar de en la Ciudad Deportiva de Buñol donde habitualmente juega sus partidos el conjunto femenino granota. El primero de los dos duelos, el del Costa Adeje Tenerife, está programado para el próximo sábado 1 de noviembre a las 12 horas, y el club ha anunciado que el inicio de la venta de entradas será este miércoles 15 de octubre, a precio general de 8 euros, y de 5 euros para colectivos con descuento. Los aficionados que cuenten con el abono del femenino no podrán acceder con su abono habitual, pero no hay que alarmarse, ya que con él podrán retirar hasta tres entradas: la suya y dos adicionales.

Por otro lado, los abonados del equipo masculino no podrán utilizar su abono para acceder, pero podrán retirar una entrada gratuita. Además, quienes asistan al encuentro recibirán una entrada de regalo para el otro partido del femenino, el que les enfrentará ante el todopoderoso FC Barcelona. Precisamente, en cuanto al partido contra el Barça, todavía no hay fecha ni horario confirmado por parte de la Liga, pero está programado para disputarse en el fin de semana del 22 o 23 de noviembre. El inicio de la venta de entradas será el 3 de noviembre, con un precio general de 14 euros, y de 8 euros para colectivos con descuento.

Los abonados del femenino no podrán acceder con su abono, pero podrán retirar dos entradas gratuitas: la suya y una adicional. También podrán adquirir hasta cinco entradas adicionales con precio reducido. Los abonados del equipo masculino que hayan asistido al partido ante el Tenerife recibirán un código de descuento para retirar su entrada. El resto de abonados también dispondrán de precio con descuento. Por tanto, el Levante como club anima a todos sus seguidores a acompañar al equipo femenino en el Ciutat de València en los dos próximos partidos, en los que las jugadoras granotas buscarán sumar el apoyo de su afición.