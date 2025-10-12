El cambio en el banquillo no permite al Levante femenino cambiar la mala dinámica y sigue colista El conjunto granota cae por la mínima ante el Sevilla (0-1) y continúa como último clasificado de la Liga F con un único punto tras siete jornadas

El Levante femenino no pudo sumar en su encuentro ante el Sevilla disputado este domingo en la Ciudad Deportiva de Buñol, en un choque igualado que se decidió en los minutos finales con un gol de Gabarro. Las de Santiago Triguero, que se estrenó en el banquillo granota tras la destitución de Emily Lima, firmaron un gran trabajo colectivo y dispusieron de numerosas ocasiones, pero la falta de acierto y la madera impidieron que el esfuerzo tuviera premio. El equipo granota sigue colista de la Liga F, últimas con un punto sumado en siete jornadas. Muy preocupante situación de un histórico del fútbol femenino español.

Levante Coronado, Alharilla, Velasco (Rizo, 88'), Alonso, Mérida, Raiderlin, Érika (Traoré, 88'), Carolina (Kalu, 75'), Silva, Pierina (Agama, 75') y Franco (Ainhoa, 60'). 0 - 1 Sevilla Sullastres, Esther, Gil, López, Debora, Redondo, Márquez, Hagel, Aparicio, Andrea (Kanteh, 76') y Gabarro (Alba, 89'). Gol 0-1, Inma Gabarro (85').

Árbitra Peláez Arnillas (Comité castellano-leonés). Amonestó a Franco, López y Esther.

El encuentro arrancó con ritmo y alternativas para ambos conjuntos. En el minuto 14, el Sevilla avisó con un balón al palo tras una falta lateral que Coronado acabó atrapando. La respuesta granota llegó de inmediato: Ana Franco culminó una rápida contra con un disparo que se marchó rozando el poste. El equipo visitante siguió buscando portería, y en el 29 volvió a toparse con el palo lateral. A pesar de ello, el Levante fue creciendo con el paso de los minutos, especialmente en el tramo final del primer tiempo. Rai mandó un balón al poste en el 45, y justo después Alharilla probó fortuna desde la banda con un lanzamiento que se fue por muy poco.

Tras el descanso, el conjunto granota mantuvo la intensidad y el dominio territorial. En el 58, Pierina intentó sorprender desde el área, pero la portera visitante respondió con acierto. Minutos más tarde, Coronado sostuvo al equipo con dos intervenciones decisivas —una espectacular en el 61 y otra con los pies en el 71— que mantuvieron vivo el empate. El Sevilla aprovechó su oportunidad en el 87, cuando Gabarro encontró el gol que acabaría decidiendo el encuentro. Aun así, el Levante no bajó los brazos y lo intentó hasta el final, especialmente con las llegadas de Agama e Inés en los últimos minutos, pero el balón se negó a entrar. El próximo partido del femenino será el domingo 19 de octubre, a las 12 horas frente al Real Madrid, en su ciudad deportiva.