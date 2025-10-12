Amistoso contra el Leganés de Paco López para no perder el ritmo El Levante juega este lunes, a las 20 horas, el XLV Trofeo Villa de Leganés en el Estadio Ontime Butarque

Marc Escribano Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 13:38

La competición de Liga se detiene esta semana debido al parón de las selecciones, pero eso no impide que los equipos sigan trabajando para buscar su mejor versión. Y eso, a veces, se traduce en buscar algún hueco en las fechas para disputar algún partido amistoso que permita mantener el buen ritmo competitivo en las piernas además de dar minutos a futbolistas que no están teniendo tanto protagonismo.

Es por ello que el Levante de Julián Calero se desplaza este lunes al centro de la península para disputar por la noche, a partir de las 20 horas, el encuentro amistoso correspondiente al XLV Trofeo Villa de Leganés, en el Estadio Ontime Butarque. No estarán los internacionales Etta Eyong, Kervin Arriaga y Mathew Ryan, que siguen concentrados con sus selecciones, por lo que habrá minutos para los menos habituales como Pablo Campos, Víctor García, Jorge Cabello, Diego Pampín, Iker Losada, Goduine Koyalipou o Carlos Espí, por nombrar algunos.

La expedición levantinista partirá de Valencia este lunes a las 10:32 horas en tren y regresará a la mañana siguiente del martes, por la misma vía, a las 7:30 horas. El equipo permanecerá alojado en el Hotel Exe Getafe, según ha informado el club granota. El Leganés, entrenado por el exgranota Paco López, empató este sábado a cero en casa del Mirandés, y no ha empezado el curso en Segunda como se esperaba, pero será un buen banco de pruebas para el conjunto granota, que ha empezado la temporada buen nivel goleador lejos del Ciutat de València.