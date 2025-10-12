El Levante es el quinto mejor equipo ofensivo como visitante de Europa El conjunto entrenado por Julián Calero tiene cifras goleadoras fuera de casa que sólo son mejoradas por el Barcelona, Real Madrid, Liverpool y Bayern de Múnich

Marc Escribano Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 13:06

El Levante ha empezado su temporada de regreso a la Primera División superando las expectativas que suele tener un equipo recién ascendido. El conjunto entrenado por Julián Calero ha sumado ocho puntos en ocho jornadas, con el condicionante de haberse enfrentado ya a rivales de la talla de Real Madrid, Barcelona o Betis, lo que ha dificultado todavía más el calendario inicial, algo que no ha frenado a los granotas.

En estas primeras jornadas del campeonato y a la altura del segundo parón de las selecciones, el equipo del Ciutat de València se encuentra en una zona cómoda de la clasificación, fuera de los puestos de descenso y con la ilusión disparada por el bueno nivel mostrado por parte de futbolistas como Iván Romero (4 goles), Carlos Álvarez (2 goles) o Etta Eyong (4 goles), que han llenado de ilusión a la afición levantinista.

Y es que el Levante, pese a ser uno de los clubes que está destinado a pelear por la permanencia, tiene una de las mejores cifras goleadoras de la liga española. Los granotas son decimoterceros en la tabla, pero en cuanto a goles a favor se refiere, son el quinto mejor equipo de Primera. Barcelona (22), Real Madrid (19), Sevilla y Atlético (15) y Villarreal (14) son los clubes que superan el registro levantinista de 13 tantos a favor, una cifra que también iguala el Betis. Curiosamente, todos estos seis equipos mencionados ocupan las seis primeras plazas de la clasificación, siendo el Levante la anomalía, ya que pese a sus buenos registros ofensivos, está más abajo.

Pero es que el buen hacer ofensivo del equipo de Calero va más allá. Si extrapolamos a los goles anotados actuando como visitante, el Levante está mostrando un gran acierto lejos de Orriols. De hecho, la estadística avanzada de los goles esperados (expected goals, o 'xG'), que tiene en cuenta la calidad de los disparos intentados y el porcentaje de acierto que se les predice, coloca al Levante como el quinto equipo con mayor es el 5º equipo con mayor 'xG' como visitante de las cinco grandes ligas europeas, es decir, España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.

En esta particular clasificación, el Levante cuenta con un xG de 8,26. Es decir, en los partidos que ha jugado el conjunto granota como visitante, ha generado acciones que deberían haber terminado en algo más de ocho tantos a favor, cifra que se corrobora, ya que los de Calero llevan ocho goles fuera de cas. En la tabla europea, el Levante sólo se encuentra por detrás del Barcelona (11,3 xG), Real Madrid (9,66), Liverpool (8,98) y Bayern de Múnich (8,5). Casi nada.

El Levante por tanto, se ha hecho fuerte jugando lejos del Ciutat, sumando siete de sus ocho puntos, convirtiéndose además en el cuarto mejor visitante de la liga española. El 'debe' ahora está en mejorar los números defensivos de goles encajados y sobre todo, de convertir Orriols en un fortín del que no se escapen puntos, donde de momento únicamente ha podido sumar el empate ante el Betis, aunque bien es cierto que la dificultad de los rivales que han pasado por el feudo levantinista ha sido muy elevada.