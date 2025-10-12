El estadio imanta a la nueva afición del Levante

Pedro M. Campos Dubón Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 01:03 Comenta Compartir

Durante la celebración del ascenso del Levante a Primera División, el comentario que más retumbaba era el número de jóvenes que poblaban la plaza del Ayuntamiento. Con bufandas y camisetas granotas mientras vitoreaban a los futbolistas y cantaban con sentimiento el histórico himno granota que en 1954 alumbraron José Sanchis, Antonio Ramón Sancho, el poeta Joaquín Sendra (autor de la letra) y los maestros Juan Miguel Olcina y Pascual García Miguel, que compusieron la música. El nuevo levantinismo que ha redefinido el mapa de influencia. Gente joven y con residencia en los distritos cercanos al coqueto estadio Ciutat de València. Así queda reflejado en el análisis de la procedencia (por códigos postales en la capital y por los municipios) de los casi 20.000 socios de que disfruta el Levante en su regreso a Primera. Los vaivenes deportivos y económicos no han menoscabado la confianza de la masa social de un club que resiste desde 1909.

Hay un imán que todo lo atrae, el núcleo que concentra el sentimiento en peso. Vivir cerca del templo de Orriols te golpea el corazón. En una ciudad siempre seducida por la avenida de Aragón, ahora hay distritos donde tener tu casa es tener tu equipo de fútbol. Y eso ya es para toda la vida. Pero el peso del censo del club esta repartido entre el cap i casal y los municipios que lo rodean. En ambos casos son más de 9.000 los socios que habitan en cada uno de estos lugares. El criterio de proximidad ha hecho que el distrito de Rascanya (Orriols, Torrefiel y San Lorenzo) sea el enclave con mayor aglomeración de levantinistas. Pero el afecto granota se propaga más allá de los límites capitales y se desliza por antigua carretera de Barcelona, pasa San Miguel de los Reyes, e inocula a seguidores en Tavernes Blanques, Almàssera, Meliana o Massamagrell, supera la rotonda de Alfahuir y toma Alboraya (tercera población con más socios con 584), enfila la ronda norte hacia la enorme Paterna (tras Valencia es el municipio con más levantinistas, un total de 609), Burjassot (288) o Moncada (223), y se adentra en la V-30 para afianzarse en Torrent (433 socios), Mislata (320), Aldaia (227), Alaquàs (204) o Quart de Poblet (193). Algo más alejados destacan Sagunto (con 220 socios) y localidades del Camp de Túria como Bétera (191), Pobla de Vallbona (191) o l'Eliana (166).

Pero la expansión demográfica del levantinismo no ha acabado con la tradición. Ni mucho menos. El club azulgrana está históricamente ligado a los Poblados Marítimos de Valencia (Malvarrosa, Nazaret, Grau y Cabanyal). Allí estuvo afincada la entidad hasta la fusión en 1939 del Levante FC y el Gimnástico FC, dando lugar a la Unión Deportiva Levante-Gimnástico (UDLG), el club que es el germen del actual Levante Unión Deportiva. Pues el estudio sobre los códigos postales de los socios de esta temporada 2025-26 refleja que donde hubo levantinistas siguen habiendo levantinistas. La fachada marítima es el segundo distrito de la ciudad con mayor número de fieles, con 863. Ni el club granota se desvincula del Cabanyal ni esta barriada de pescadores arrincona aquello que también le hizo grande. Bien es cierto que a partir de esta zona, las siguientes en volumen de socios vuelven mayoritariamente a estar en torno al estadio. El distrito cercano de Algirós, vecino del estadio rival de la ciudad, reúne a 749 socios azulgranas, y justo a su lado, el de Benicalap, suma 555. La Saidia, que va desde Primado Reig hasta el río también respira levantinismo, con 540 socios. Campanar cuenta con 421 y distritos algo más alejados como Patraix o Favareta suman 337 y 333, respectivamente, para hacer más grande el censo de granotas en la ciudad de Valencia.

Las buenas comunicaciones que tiene el estadio levantinista son una enorme ventaja. La ronda norte, la carretera de Barcelona o la cercanía a la avenida Cataluña se convierten también en palancas para que los aficionados al fútbol tengan interés por seguir al equipo de sus amores. Pero hay quien no duda en tirarle millas al vehículo para ver al Levante en su feudo cada quince días. Uno de ellos será el socio que vive en la localidad conquense de Casas de Fernando Alonso. Sólo por el nombre del municipio ya se intuye que apretar el acelerador por el conjunto granota no debe ser un gran problema. Pero hay otros que tienen difícil venir habitualmente, más que nada porque para hacerlo debe tomar un avión. Hay un socio en Arrecife (isla de Lanzarote) y otro en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Tendrán que conformarse con ver los partidos por la tele y disfrutar de Etta Eyong y sus compinches.

De los 191 socios que son de fuera de la Comunitat, la provincia más empapada de levantinismo es Cuenca, con 49. Le sigue Madrid con 28, Teruel con 23 y Barcelona con 20. Por ciudades, la capital turolense acumula 17 socios, le sigue Palma de Mallorca con 13 y luego llega una de las dos grandes urbes de España, la capital catalana, con 10. Y en todos estos lugares, más cercanos, más lejanos, explosiona un sentimiento cada vez más juvenil. El club lleva temporadas intentando fidelizar a familias enteras a través de los niños. ¿Cómo no acudir a la bombonera si es la gran ilusión del pequeñín? En la última campaña de abonos, en el caso de las renovaciones, se conservaban los descuentos por fidelidad del 30% por haber asistido al menos al 75% de los partidos durante la campaña anterior y tener al menos una acción, así como las bonificaciones para menores de 25 años, menores de 14, accionistas, peñistas, grada de animación y veteranos. Estas bonificaciones o promociones eran acumulables, es decir podía tener el descuento de fidelidad, de menor de 25 años y de accionista. Un chollo.

Fruto del interés por convertirse en socio granota es la lista de espera para nuevas altas, que alcanzó las 4.000 personas inscritas, una cifra a la que se llegó en tiempo récord gracias a la espectacular respuesta del levantinismo. En cuanto a los precios, el club ha actualizado las tarifas tras cuatro temporadas sin variaciones, manteniéndose como el club con los abonos más económicos de la categoría. El incremento medio en el precio de renovación de los abonos esta campaña ha sido de 27 euros, lo que supone que, por ejemplo, con el pase más caro de la zona de grada central un abonado pagará por cada partido en el Ciutat de València 14 euros, aproximadamente. Donde sí que hubo un incremento mayor fue para quienes realizaron una nueva alta. La tragedia de la dana no pasó desapercibida para los dirigentes del Levante, por lo que a todos los abonados que vivieran en municipios afectados les contabilizaría la asistencia de los partidos que tuvieron lugar de noviembre de 2024 a enero de 2025 (un total de seis partidos) para la bonificación por fidelidad.

¿Y todas estas medidas adoptadas con el consejo de adminiratración levantinista qué han supuesto? Que cada vez sea más habitual ver a familias enteras camino del estadio Ciutat de València. El objetivo de atraer al más pequeño para sumarle padres y hermanos se ha conseguido. Los datos que refleja la campaña de socios de esta temporada en curso desvelan que el tramo de edad con mayor número de fieles es el que va de los 11 a los 20 años (4.550). Todos esos que llenaron la plaza del Ayuntamiento de Valencia en la celebración del ascenso, aquellos que acompañaron al equipo a la plaza de la Virgen y esos que acabaron la fiesta en la fuente de las Cuatro Estaciones. Los nuevos levantinistas que serán la base del futuro. El segundo grupo con mayor presencia de seguidores es el que va de los 41 a los 50 años (3.432), los que han sufrido los altibajos del Levante, los que derramaron lágrimas con el gol de penalti de Villalibre que evitó el ascenso a Primera hace dos temporadas. La tercera franja con mayor número de socios es la que va de los 51 a los 60 años (2.644), para luego volver a edades tempranas, de 20 a 30 años (2.526). Le siguen los de 31 a 40 años (1.929) y, por último, se presentan los seguidores de la próxima década, los de 1 a 10 años, 1.317 socios por los que ya corre en sus venas sangre azul y grana. Y todavía sin cumplir su primer año de vida ya hay 417 fieles levantinistas. Sin duda, el club de sus vidas.

