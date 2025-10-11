Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Triguero, con el Levante. LUD

Triguero, la apuesta para salvar al Levante femenino

«Queremos volver a ser nosotras, con una identidad clara y competitiva», dice el nuevo entrenador granota

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:13

Comenta

El Levante femenino no ha empezado bien la temporada en la Liga F, con un punto de 18 posibles, motivo que llevó a la destitución de la brasileña Emily Lima ... , ya que el equipo era el farolillo rojo de la clasificación. El club granota quiere revertir rápidamente la situación para evitar estar peleando por la salvación, algo que ya le tocó sufrir el curso pasado, motivo por el cual se ha apostado por la figura de Santiago Triguero, que era analista del filial femenino levantinista, y que asume este domingo la dirección del equipo desde el banquillo.

