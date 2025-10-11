Triguero, la apuesta para salvar al Levante femenino

El Levante femenino no ha empezado bien la temporada en la Liga F, con un punto de 18 posibles, motivo que llevó a la destitución de la brasileña Emily Lima ... , ya que el equipo era el farolillo rojo de la clasificación. El club granota quiere revertir rápidamente la situación para evitar estar peleando por la salvación, algo que ya le tocó sufrir el curso pasado, motivo por el cual se ha apostado por la figura de Santiago Triguero, que era analista del filial femenino levantinista, y que asume este domingo la dirección del equipo desde el banquillo.

El técnico ha valorado positivamente el trabajo de la plantilla en sus primeros días al frente del equipo tras la salida de Lima, quien se despidió recientemente del club. «Yo creo que la semana ha sido muy positiva. El trabajo ha sido muy bueno dentro de que estamos en un nuevo período de adaptación, donde tanto jugadoras como cuerpo técnico tenemos que resetear para volver a estar en nuestra mejor versión», afirma Triguero. «Ha habido mucha intensidad, un buen trabajo y las jugadoras están muy implicadas. Esa es la idea: mantener ese nivel de aquí a final de temporada», añade.

El técnico granota destaca que el objetivo principal es recuperar la identidad del equipo y volver a ser competitivas en todos los encuentros. «Buscamos ser muy competitivas, volver a ser nosotras con esa identidad clara que necesitamos. A partir de ahí, afrontar a todos los rivales con nuestras garantías, nuestras armas y nuestra fuerza para intentar sacar los partidos adelante».

Respecto al duelo ante el Sevilla de este domingo (12 horas), Triguero reconoce la dificultad del rival, pero confía en la fortaleza del equipo en el Ciudad Deportiva de Buñol. «Sabemos que el Sevilla es un rival fuerte y que nos va a poner las cosas difíciles, pero nuestra intención es hacernos muy fuertes en casa. Estamos en ese proceso de adaptación, intentando introducir nuevos conceptos y asimilar ideas para seguir creciendo como equipo y como club, que es lo que queremos», dice. Por último, el nuevo entrenador quiso hacer un llamamiento a la afición levantinista para que acompañe al equipo en esta nueva etapa. «La afición siempre es importante para nosotros. Necesitamos ese apoyo, que vengan, que nos animen y nos den ese aliento que es necesario para conseguir los tres puntos», sentencia Triguero.