El Levante femenino destituye a Emily Lima
La entrenadora brasileña ha sido cesada de su cargo después de un mal arranque de temporada, con sólo un punto de 18 posibles
Valencia
Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:17
Cuando una temporada no va bien, una de las primeras medidas suele pasar por señalar al entrenador o entrenadora. Es más fácil acaparar las responsabilidades en una sola figura. Esto mismo es lo que nuevamente ha vuelto a deparar en el Levante femenino. A pesar de ser uno de los nombres importantes sobre los que iba a sostenerse el proyecto de la temporada 2025-26, Emily Lima ha sido destituida esta misma mañana.
La entrenadora nacida en Brasil pone fin a su estancia en el club levantinista, en una información avanzada por Sin Tregua Radio y que este medio ha confirmado por fuentes del club. Apenas seis jornadas son las que ha estado al frente del equipo, con un pobre bagaje de resultados que hacen desconocer la victoria y sumando un punto tras seis jornadas disputadas.
Sin discusión, el Levante femenino ocupa el farolillo rojo de la clasificación en la Liga F. Un puesto que se justifica al haber anotado apenas dos goles, tras no pasar del empate contra un recién ascendido contra el Alhama y encadenar una serie de derrotas donde el juego y las sensaciones no invitaban a nada halagüeño.
A falta de conocer su futuro sustituto y sustituta, Emily Lima se marcha del Levante tras certificar un primer paso por la competición española con un balance negativo. El numeroso cambio de fichas en la plantilla durante este verano y la incapacidad de sacar la mejor versión, pese a la limitada calidad de las nuevas incorporaciones, precipita este cambio en el banquillo granota.