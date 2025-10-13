La graciosa confesión de un jugador del Levante sobre Calero: «Cuando habla rápido o está enfadado es complicado entenderle» El lateral derecho granota Jeremy Toljan está aprendiendo español y se comunica en inglés o italiano con el cuerpo técnico y sus compañeros

Marc Escribano Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 10:20

Jeremy Toljan ha caído de pie en el Levante. El lateral derecho alemán fichó por el conjunto granota este verano, libre procedente del Sassuolo italiano. Tras una extensa carrera jugando en la Bundesliga, la Serie A o la liga escocesa, el germano apostó por recalar en el Ciutat de València para afrontar un nuevo reto en su carrera futbolística, aunque era uno que implicaba enfrentarse a la barrera del idioma.

No está siendo un problema para Toljan, que lleva un gol y dos asistencias en los ocho partidos que ha disputado hasta ahora con el Levante, números más que positivos para un defensor. El alemán de 31 años está aportando experiencia y veteranía al equipo entrenado por Julián Calero, que fue una de las personas que le convenció para fichar por el conjunto granota, aunque fuese mediante un traductor.

Y es que Toljan, en una entrevista para el Diario AS, ha confesado como es su relación con el técnico madrileño, el cual no domina del todo el inglés, mientras que el alemán todavía está aprendiendo el español. «Entiendo el castellano bastante bien, hablo italiano y es bastante similar. Pero, obviamente, cuando el entrenador habla rápido o está enfadado es un poco más complicado. Pero tengo compañeros que hablan inglés e incluso el entrenador de porteros también lo habla, entonces si no entiendo algo me lo traducen. Pero al final es fútbol, un lenguaje universal. Nos entendemos», dice Toljan.

Cuando el germano se quiere comunicar personalmente con Calero, intenta chapurrear su español o pide ayuda a algún compañero que le haga las veces de traductor. «Normalmente me apoyo en alguien cuando quiero que me entienda bien. Si tengo tiempo después de un entrenamiento quizá lo intento con mi castellano. No es fácil para mí ahora mismo, pero estoy aprendiendo con clases particulares», confiesa el ex del Sassuolo, que dice que Calero algo de inglés sabe: «Creo que habla algo, y creo que me entiende cuando hablo despacio. Por el momento funciona, nos entendemos», señala entre risas en su entrevista con AS.