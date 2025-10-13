Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elgezabal defiende a Franquesa durante el partido. CD Leganés
Crónica

El Levante se queda sin el Pepino de Oro

Los de Calero caen derrotados en los penaltis del amistoso contra el Leganés | Olasagasti e Iker Losada estrenan su cuenta como granotas y Espí también marca, pero los locales alzan finalmente el trofeo ante su público

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:16

Comenta

Con la tregua de los compromisos internacionales, el Levante UD se probó a sí mismo. Lo hizo en un amistoso contra el Leganés, en ... el estadio de Butarque. Y más allá de lo meramente anecdótico del resultado final, saldado con tablas pero con derrota en la tanda de penaltis, Calero continuó con la puesta a punto de su equipo y de paso repartió los minutos entre los jugadores menos utilizados en Liga, el único propósito de la velada.

