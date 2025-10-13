El Levante se queda sin el Pepino de Oro

Con la tregua de los compromisos internacionales, el Levante UD se probó a sí mismo. Lo hizo en un amistoso contra el Leganés, en ... el estadio de Butarque. Y más allá de lo meramente anecdótico del resultado final, saldado con tablas pero con derrota en la tanda de penaltis, Calero continuó con la puesta a punto de su equipo y de paso repartió los minutos entre los jugadores menos utilizados en Liga, el único propósito de la velada.

La conjura inicial dio rápidamente paso a la ventaja del equipo del sur de Madrid tras el pitido inicial. Zurriagazo de Óscar Plano contra el larguero, peina Millán con la cabeza y Elgezabal no logra salvar el gol en un intento desesperado bajo la misma meta. Pero no. El Levante no había ido de paseo. Así que las tornas se cambiaron. Tras apenas otros cuatro minutos de margen, los mismos que había necesitado el Leganés para desvirgar el marcador, Olasagasti estrenaba su cuenta goleadora. Incidía el mediocentro en estas primeras semanas que le gustaría y tenía la asignatura pendiente de hacer algún número. Dicho y hecho. Dando continuidad a la primera aproximación granota, un despeje de San Román a un tiro de Víctor García desde fuera del área, lo cazó y le sirvió al vasco para establecer el empate provisional. No obstante, la noche prometía goles. Y la pizarra de Toni López, hermano de Paco, dio sus frutos para el Leganés. Córner, testarazo de Figueredo y para dentro. Fácil y sin contemplaciones.

CD Leganés San Román, Figueredo, Gueye (Osei, 83'), Beltrán, Franquesa (Leiva, 67'), Campos, Roberto López, Melero, Pauwels, Óscar Plano (Guirao, 83'), Millán (Diego García, 63'). 3 - 3 Levante UD Cuñat, Víctor, Elgezabal, Cabello (Dela, 76'), Manu (Toljan, 65'), Losada (Matías, 76'), Oriol (Vencedor, 65'), Olasa, Pablo, Morales (Espí, 65'), Koya (Brugué, 65'). Goles: 1-0: Millán (4'). 1-1: Olasagasti (8'). 2-1: Figueredo (14'). 3-1: Millán (49'). 3-2: Iker Losada (62'). 3-3: Espí (84').

Esos primeros catorce minutos, con un amplio reparto de goles establecido, se diferenció notablemente del resto del primer tiempo, ensalzando mayor falta de eficacia. Los atacantes levantinistas, con Morales y Koyalipou en lanza de ataque, requerían de más balones recibidos en condiciones. Estos apenas se dispusieron. En una de las pocas llegadas con la etiqueta de clamorosas, 'El Comandante' lo desperdició de lleno con una nefasta resolución. En otra, se encontró con una mano salvadora de San Román.

Entonces, cuando Morales dispuso de esta segunda ocasión, la renta desfavorable para el Levante ya era más amplia. El correcalles a los que acostumbra a convertir Paco López sus partidos, esta vez le salió de cara. Fiel reflejo de ello, la materialización de la tercera diana del Leganés. Si en los dos primeros quizás a Cuñat se le pudo exigir algo más de viveza, lo mismo se le pudo achacar a la defensa. Millán volvía a anotar. Maquilló Iker Losada rebasada la hora de juego, lo que también suponía la primera celebración con la zamarra azulgrana.

Y cuando todo parecía visto para sentencia, una individualidad de Espí hacía realidad un 3-3 que no muchos minutos antes resultaba improbable. Pero desde los once metros, el Leganés fue más decisivo, al errar Víctor García y Olasagasti. El Pepino de Oro se quedaba en casa. Alegría pepinera y una libreta llena de anotaciones por Calero para no repetir desenlace en próximas citas ligueras.