Visto bueno para que Danvila sea el máximo accionista del Levante

Pepe Danvila no quería ser el dueño del Levante UD, pero sí lo va a ser. Esto ha manifestado en más de una ocasión desde que cogiera el relevo de su amigo y expresidente del club ... , Quico Catalán, quien ejerció únicamente como una figura de control y manteniendo la jerarquía de la Fundación y del resto de accionistas. Las necesidades ahora fuerzan a un cambio imperativo. Una modificación del plan trazado, precisamente por la amplia deuda económica, que con el ascenso y tras el nuevo Plan de Reestructuración de Pagos se prevé que definitivamente sirva para encontrar la estabilidad y torcer a favor esa curva con los acreedores, tanto con los privilegiados como con los ordinarios y subordinarios. La deuda total se eleva a 151,8 millones de euros, pero con la deuda vencida y tras esta actualización del PRP y del futuro ejercicio permitirá reducirla a alrededor de 88 millones, como estimó el propio Danvila en el pasado encuentro con los medios.

Durante la noche de ayer, como ordenan los protocolos previos antes de la celebración de una Junta de Accionistas, el Patronato de la Fundación Cent Anys del Levante se reunió con el propósito de aprobar o no ese único punto de la Reestructuración. 14-1 a favor, una aplastante mayoría en consonancia con Danvila y lo que dictaba el estudio del informe de DYO Sports Finance. Tan sólo la Delegación de Peñas se opuso, que reclamaba un segundo estudio y encontrar vías alternativas para que la Fundación del Levante y los accionistas minoritarios siguieran manteniendo cierto poder de voto en las decisiones influyentes. No se estimó.

De esta manera, Danvila obtuvo ese «sí» para seguir procediendo en este camino. Era el penúltimo paso necesario para conseguir el paquete accionarial extra, mediante una capitalización de alrededor de 15 millones de la deuda con BIZAS Capital y que incrementarán a casi un 70% esa mayoría. El siguiente y último será en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se albergará el próximo martes 21 de octubre en la sala Fenollosa del Ciutat de Valencia, y que de forma oficial le dará ese plus votado. Todo ello si no lo impide la sentencia judicial del 9 de octubre respecto al PRP, que en unos dos meses debe estar resuelta, pero no se espera una negativa sobre la misma.

Con todo esto se iniciará un nuevo ciclo en el Levante. Desde que Villarroel se desvinculase de su mayoría accionarial y la entidad con sede en Orriols iniciara el concurso de acreedores, era en la Fundación Cents Anys en la que residía esa jerarquía simbólica. Ahora la ostenta Danvila, que meses atrás ya se situó ligeramente por encima, pero esta capitalización en la que adquiere un numeroso paquete de acciones, con el valor original de 60,1 euros cada una, le distancian notoriamente de los títulos en posesión de cualquier otro accionista. Por delante, la responsabilidad de continuar con una modélica gestión y en la que, tal y como marca el PRP, siga al frente durante al menos una década, si bien esto no impide que pueda incorporarse ese «compañero de viaje» que requiere públicamente, aunque esto suponga la cesión de un porcentaje de sus títulos. Este último punto ahora resulta poco probable.

La venta del Levante femenino, pendiente de resolver

Uno de los aspectos en los que se ha incidido durante el último año y medio desde el club es en la necesidad de que las secciones sean autosostenibles. El Levante femenino ha sido la más perjudicada en este sentido y debido al cambio en el apoyo económico y deportivo ha pasado de codearse con los puestos que permitían tener acceso a la Champions League a ahora tratar de evitar a toda costa el descenso. Por ello, el traspaso a un fondo de inversión era la vía más factible y, después de un periodo de acercamientos y negociaciones, está más cerca de resolverse.

Sphera Partners se alza como el favorito para terminar de formalizar este trasvase, si bien desde el Levante se reservarán las garantías para que en el equipo se respete el nombre y la permanencia en Valencia. Con Michelle Kang descartada de la ecuación, es el grupo norteamericano el que toma la iniciativa. Y las cifras a falta del acuerdo definitivo, el cual desmienten distintas personalidades del club, están bien marcadas: 4 millones de euros, más medio millón si la sección sigue en la máxima categoría. Unas cantidades que si bien no suponen una solución destacada para la deuda genérica del decano valenciano, sí se traducirán en un colchón económico extra para seguir subsanando una deuda millonaria.