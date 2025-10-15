Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
Pepe Danvila. en el Ciutat de Valencia. Adolfo Benetó

Visto bueno para que Danvila sea el máximo accionista del Levante

El Patronato de la Fundación, con la única negativa de la Delegación de Peñas, aprobó el Plan de Reestructuración de Pagos y el consejero delegado se alzará con el poder accionarial en la Junta de Accionistas del 21 de octubre

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Pepe Danvila no quería ser el dueño del Levante UD, pero sí lo va a ser. Esto ha manifestado en más de una ocasión desde que cogiera el relevo de su amigo y expresidente del club ... , Quico Catalán, quien ejerció únicamente como una figura de control y manteniendo la jerarquía de la Fundación y del resto de accionistas. Las necesidades ahora fuerzan a un cambio imperativo. Una modificación del plan trazado, precisamente por la amplia deuda económica, que con el ascenso y tras el nuevo Plan de Reestructuración de Pagos se prevé que definitivamente sirva para encontrar la estabilidad y torcer a favor esa curva con los acreedores, tanto con los privilegiados como con los ordinarios y subordinarios. La deuda total se eleva a 151,8 millones de euros, pero con la deuda vencida y tras esta actualización del PRP y del futuro ejercicio permitirá reducirla a alrededor de 88 millones, como estimó el propio Danvila en el pasado encuentro con los medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  9. 9

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  10. 10 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Visto bueno para que Danvila sea el máximo accionista del Levante

Visto bueno para que Danvila sea el máximo accionista del Levante