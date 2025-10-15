Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manu Sánchez, durante el partido amistoso del Levante ante el Leganés. LUD

Manu Sánchez, el incansable del Levante que juega hasta los amistosos

El lateral izquierdo granota fue el único teórico titular del once de gala de Julián Calero que no rotó ante el Leganés

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:25

Comenta

En este Levante cada vez se va notando más la diferencia entre el teórico once de gala y la 'unidad B'. Julián Calero no es partidario de hacer muchas rotaciones y si algo está funcionando, prefiere no tocarlo. Es por eso que las alineaciones iniciales del técnico granota se vienen repitiendo de forma habitual en las últimas jornadas de Liga, con pequeños cambios que en todo caso suelen responder a temas físicos o de sanciones.

Esto se pudo corroborar el pasado lunes, durante la disputa del partido amistoso ante el Leganés, en el que el Levante presentó un equipo bastante alternativo con lo que se deduce como la 'unidad B' granota, es decir, los teóricos suplentes. La portería fue para Pablo Campos, con una defensa formada por Manu Sánchez, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Víctor García. En el centro del campo aparecieron Oriol Rey, Pablo Martínez y Jon Ander Olasagasti, mientras que arriba jugaron Iker Losada, José Luis Morales y Goduine Koyalipou.

Noticias relacionadas

Espí reclama más minutos con su gol ante el Leganés

Espí reclama más minutos con su gol ante el Leganés

Etta Eyong celebra su cumpleaños con otra titularidad en Camerún

Etta Eyong celebra su cumpleaños con otra titularidad en Camerún

Arriaga, titular y asistencia en una nueva exhibición con Honduras

Arriaga, titular y asistencia en una nueva exhibición con Honduras

De todos esos once jugadores, únicamente Manu Sánchez es uno de los teóricos titulares del once de gala, y se vio obligado a disputar de inicio el amistoso porque su recambio en el lateral izquierdo, Diego Pampín, estaba lesionado. Aún así, el carrilero cedido por el Celta disputó más de una hora de encuentro, acumulando más minutos en sus piernas. Según los números oficiales, el excanterano del Atlético es el tercer futbolista granota con más minutaje acumulado en Liga, con 598 minutos, sólo por detrás de Iván Romero con 615 y Jeremy Toljan, el líder en esta clasificación, con 694.

Manu Sánchez ha disputado hasta ahora todos los partidos oficiales del Levante excepto uno, el del Real Madrid, en el que Calero optó por rotar y darle descanso tras una gran acumulación de partidos consecutivos, ya que aquel duelo en el Ciutat de València se disputó entre semana. En Primera lleva ya una asistencia, la que dio en su último partido, la victoria ante el Oviedo, aunque eso sí, también fue el primer jugador de la Liga en sumar cuatro cartulinas amarillas en este inicio de temporada, motivo por el cual ya esta apercibido de sanción. Si ve una tarjeta más, tendrá que cumplir un partido de suspensión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  4. 4

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  10. 10 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Manu Sánchez, el incansable del Levante que juega hasta los amistosos

Manu Sánchez, el incansable del Levante que juega hasta los amistosos