Manu Sánchez, el incansable del Levante que juega hasta los amistosos El lateral izquierdo granota fue el único teórico titular del once de gala de Julián Calero que no rotó ante el Leganés

Marc Escribano Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:25

En este Levante cada vez se va notando más la diferencia entre el teórico once de gala y la 'unidad B'. Julián Calero no es partidario de hacer muchas rotaciones y si algo está funcionando, prefiere no tocarlo. Es por eso que las alineaciones iniciales del técnico granota se vienen repitiendo de forma habitual en las últimas jornadas de Liga, con pequeños cambios que en todo caso suelen responder a temas físicos o de sanciones.

Esto se pudo corroborar el pasado lunes, durante la disputa del partido amistoso ante el Leganés, en el que el Levante presentó un equipo bastante alternativo con lo que se deduce como la 'unidad B' granota, es decir, los teóricos suplentes. La portería fue para Pablo Campos, con una defensa formada por Manu Sánchez, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Víctor García. En el centro del campo aparecieron Oriol Rey, Pablo Martínez y Jon Ander Olasagasti, mientras que arriba jugaron Iker Losada, José Luis Morales y Goduine Koyalipou.

De todos esos once jugadores, únicamente Manu Sánchez es uno de los teóricos titulares del once de gala, y se vio obligado a disputar de inicio el amistoso porque su recambio en el lateral izquierdo, Diego Pampín, estaba lesionado. Aún así, el carrilero cedido por el Celta disputó más de una hora de encuentro, acumulando más minutos en sus piernas. Según los números oficiales, el excanterano del Atlético es el tercer futbolista granota con más minutaje acumulado en Liga, con 598 minutos, sólo por detrás de Iván Romero con 615 y Jeremy Toljan, el líder en esta clasificación, con 694.

Manu Sánchez ha disputado hasta ahora todos los partidos oficiales del Levante excepto uno, el del Real Madrid, en el que Calero optó por rotar y darle descanso tras una gran acumulación de partidos consecutivos, ya que aquel duelo en el Ciutat de València se disputó entre semana. En Primera lleva ya una asistencia, la que dio en su último partido, la victoria ante el Oviedo, aunque eso sí, también fue el primer jugador de la Liga en sumar cuatro cartulinas amarillas en este inicio de temporada, motivo por el cual ya esta apercibido de sanción. Si ve una tarjeta más, tendrá que cumplir un partido de suspensión.