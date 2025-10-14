La Fundación del Levante decide hoy si apoya el plan de reestructuración de deuda de Danvila

El Patronato de la Fundación del Levante decide en la tarde de este martes si apoya el plan de reestructuración de deuda de José ... Danvila. La reunión servirá para decidir si se da luz verde a la propuesta del consejero delegado, que se someterá a votación en la Junta General Extraordinaria del 21 de octubre. Todo apunta a que el resultado será un 'sí', aunque la Delegación de Peñas ha sido el estamento que más se ha opuesto a esta decisión y ha insistido en llevar la contraria para preservar el modelo de club, evitando que Danvila se haga con el control mayoritario de las acciones del Levante.

Según el último comunicado oficial de la Delegación de Peñas del Levante, valoran «positivamente la reestructuración de la deuda», pero exigen «corregir la capitalización de Bizas para preservar el modelo de club». «En un ejercicio de responsabilidad institucional, la Delegación ha elaborado un informe técnico que, sin cuestionar la necesidad de reestructurar la deuda ni los aspectos positivos del plan, alerta sobre los efectos colaterales que el plan podría tener sobre la gobernanza del club y sobre la Fundación y los accionistas minoritarios», dicen.

«La reestructuración de la deuda es, sin duda, una gran noticia para el futuro económico del Levante», declara Ramón Escolano, presidente de la Delegación de Peñas. «Pero no podemos aceptar que se utilice como excusa para transformar el modelo de club y entregar el control absoluto a un único actor. El levantinismo merece un proyecto participativo que pueda sentir suyo», añade.

El informe de más de 20 páginas elaborado por la Delegación destaca que el plan actual, tal y como está redactado, permitiría a Bizas alcanzar una participación superior al 65% del capital social, diluyendo drásticamente la posición e influencia de la Fundación Cent Anys y de los pequeños accionistas. Esta situación, según la Delegación, rompe el equilibrio institucional pactado en el acuerdo vigente entre Bizas y la Fundación y pone en riesgo la vinculación histórica del club con su masa social.

La Delegación propone al patronato rechazar el plan de reestructuración en sus términos actuales y abrir un proceso de revisión del mismo que preserve el equilibrio accionarial, la pluralidad en la gobernanza y la identidad social del Levante. Tal y como se recoge en el documento, esta decisión no implicaría el colapso del club ni la paralización del procedimiento concursal, ya que la legislación vigente permite presentar planes alternativos a posteriori. El voto negativo se plantea como una oportunidad para hacer un ejercicio de reflexión, mejorar el plan, corregir sus desequilibrios y alcanzar una solución más justa para todos los actores implicados.

«No estamos en contra de la participación de Bizas en el Levante ni de su papel como inversor o gestor», señalado Pedro Lizondo, representante de la Delegación de Peñas en el patronato de la Fundación. «Reconocemos su aportación en momentos críticos, pero el control del club no puede concentrarse en una sola persona sin ofrecer garantías de pluralidad, transparencia y respeto al modelo social que nos debe definir», añade.

La Delegación de Peñas propone una serie de medidas compensatorias en caso de que el plan siga adelante incluyendo la capitalización de la deuda, entre ellas, blindar en los estatutos sociales el consenso con la afición para decidir materias clave como el escudo, los colores, el estadio o futuras ampliaciones de capital. También el garantizar la presencia de consejeros independientes en el consejo de administración escogidos por la afición, además de aprobar una ampliación de capital dirigida a toda la afición levantinista en igualdad de condiciones.

«Queremos mejorar el plan de reestructuración. No hacemos este trabajo para bloquear, sino para construir», concluye Escolano, que añade: «Necesitamos que se escuche a la afición. El Levante U.D. no es solo un activo financiero: es una historia, un proyecto común y un sentimiento que no puede perderse en una operación contable». La Delegación de Peñas, según su comunicado, reitera su compromiso con la viabilidad del club y su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución equilibrada, que combine sostenibilidad económica con respeto a la identidad del Levante.