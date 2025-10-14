Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Danvila, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

La Fundación del Levante decide hoy si apoya el plan de reestructuración de deuda de Danvila

El Patronato se reunirá en la tarde de este martes para decidir si da luz verde a la propuesta del consejero delegado, que se someterá a votación en la Junta General Extraordinaria del 21 de octubre

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:14

Comenta

El Patronato de la Fundación del Levante decide en la tarde de este martes si apoya el plan de reestructuración de deuda de José ... Danvila. La reunión servirá para decidir si se da luz verde a la propuesta del consejero delegado, que se someterá a votación en la Junta General Extraordinaria del 21 de octubre. Todo apunta a que el resultado será un 'sí', aunque la Delegación de Peñas ha sido el estamento que más se ha opuesto a esta decisión y ha insistido en llevar la contraria para preservar el modelo de club, evitando que Danvila se haga con el control mayoritario de las acciones del Levante.

