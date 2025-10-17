Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xavi Torres, con la camiseta del Levante. EFE/Biel Aliño

La última confesión sobre el Levante del futbolista Xavi Torres

El que fuera centrocampista granota ha concedido una entrevista en el que valora su pasado y también admite que «no me lo perdonaré en la vida» por cómo se produjo su salida de Orriols

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:43

Comenta

Los mejores tiempos del Levante UD fueron hace una década y media. Todo aquel buen levantinista y seguidor que se aprecie el fútbol recordará ... al 'EuroLevante' y recitará de carrerilla su alineación titular. La zona de medios tuvo un ADN plenamente valenciano. Además del estandarte Vicente Iborra, estuvo acompañado en numerosos tramos de esas temporadas por Xavi Torres, que actuaba como organizador. Tras un par de campañas a buen nivel, terminó saliendo en mitad de cierta polémica y en una decisión sobre la que pasado el tiempo ahora ha querido reflexionar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

