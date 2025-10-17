La última confesión sobre el Levante del futbolista Xavi Torres

Los mejores tiempos del Levante UD fueron hace una década y media. Todo aquel buen levantinista y seguidor que se aprecie el fútbol recordará ... al 'EuroLevante' y recitará de carrerilla su alineación titular. La zona de medios tuvo un ADN plenamente valenciano. Además del estandarte Vicente Iborra, estuvo acompañado en numerosos tramos de esas temporadas por Xavi Torres, que actuaba como organizador. Tras un par de campañas a buen nivel, terminó saliendo en mitad de cierta polémica y en una decisión sobre la que pasado el tiempo ahora ha querido reflexionar.

A mediados de esta semana, Xavi Torres concedió una entrevista para el podcast del medio Offsiders. Esta charla le sirvió a modo de confesión y, de paso, intentar sanar algunas heridas del pasado adquiriendo un tono autocrítico. Porque como reconocía el ya exjugador profesional, que vivió su última etapa en activo con el CD Lugo hasta 2023, «venir al Levante fue la mejor decisión que tomé en mi vida».

En aquella etapa coincidió con distintos veteranos como Juanfran, Ballesteros, Munúa y otros virtuosos como Juanlu y Rubén Suárez, donde no había día sin recibir alguna broma y en que la unión del grupo fue una de las claves del éxito. «Eso era el Levante, un vestuario top», incidía el de Jávea.

Por aquel entonces, todos temían jugar contra el Levante. A pesar de las dificultades encontradas tras la llegada de Juan Ignacio Martínez con el nuevo modelo de juego a aplicar, el batacazo en el partido de presentación contra el Peñarol sirvió para reaccionar y recuperar ciertos mecanismos. «Míster, yo creo que si queremos triunfar aquí, lo mejor es que hagamos lo del año pasado», confiesa Xavi Torres que los capitanes y algunos pesos pesados del equipo trasladaron. Y el técnico accedió a sus réplicas y el Levante comenzó a volar hacia arriba en la clasificación, hasta ser líderes de Primera División. «Nadie quería jugar contra nosotros. Nos ganamos un respeto. Nosotros metíamos un gol y allí ya no se jugaba más», reía.

Sin embargo, a Xavi Torres le quedó el sabor amargo de salir del club. En el mejor momento de su carrera deportiva, no accedió a una renovación y firmó por el Getafe por apenas 500.000 euros de traspaso, pero con unas mejores condiciones contractuales. En la capital, las cosas no le salieron tan bien y vivió cierto proceso de estancamiento. «No me lo perdonaré en la vida», decía sobre esa marcha del Levante. Además, considera que «no fue una buena decisión» el dejar el conjunto azulgrana y que «en aquella época no estaba bien asesorado», concluyó.