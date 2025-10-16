Brugui: «Es un orgullo ser capitán y siento mucho a este club que apostó por mí»

De estar compitiendo en categoría semiprofesional a poco a poco a ir consolidándose en la élite del balompié cuando estás a punto de cumplir los ... 29 años. Así está siendo para Roger Brugué. Se dice que ese el periodo de mayor madurez y cuando un futbolista está en su momento álgido. Tampoco todos respetan esos ciclos, porque el fútbol no es una ciencia exacta y no entiende de edades concretas. En Orriols, en las filas del decano valenciano, ha encontrado su casa. Ese hogar que le está permitiendo triunfar después de salir de su Cataluña natal, con el trampolín desde el Gimnàstic de Tarragona, por lo que el jugador se muestra muy agradecido. «He madurado mucho y me encuentro preparado física y mentalmente, en un momento perfecto de mi carrera para afrontar las situaciones», respondió el jugador en una rueda de prensa celebrada este mediodía.

La tarde del pasado 1 de junio fue el fiel reflejo de la comunión sentimental de Brugui con el levantinismo. Justo al rato de proclamarse campeones de LaLiga Hypermotion, como culminación de ese deseo del ascenso perseguido por él mismo y por el Levante UD, y en pleno bullicio de las celebraciones se compartió una noticia de buen gusto para todos, como era el poder seguir caminando juntos de la mano hasta el año 2028. «Fue un sueño cumplido y real. El sueño de mi vida. Cuando pasaron varios días, intenté calmarme y decirme: hemos subido, pero queremos más. Soy muy ambicioso y mi objetivo ahora pasar por estar cuantos más años en Primera mejor. Voy a trabajar para ello», se sinceró el atacante. A pesar de esa ambición propia, tenía los pies en el suelo y las pautas del equipos pasaban por «seguir con el día a día», sin mirar a largos plazos.

Además, este nuevo año se ha encontrado con el premio de la veteranía. «Es un orgullo ser capitán y siento mucho a este club que apostó por mí. Con los años y mucho trabajo, ahora puedo ser capitán en Primera División, lo voy a dar todo para que la gente esté contenta y ser un ejemplo para el equipo. Defender a mis compañeros y mi gente siempre es especial», agradece.

Todavía no haya podido estrenar sus registros individuales, un hecho que no le causa obsesión pero sí esta deseoso de lograr ese primer tanto. «Sé cómo soy como futbolista y sigo generando las mismas ocasiones que en Segunda aunque ahora juegue algo más lejos de portería. Siempre he metido goles y los voy a seguir metiendo». Mientras tanto, el de Bàscara se va reencontrando con su mejor versión y es un fijo en los esquemas de Calero. «Todo tiene un proceso, en este caso va para bien. Contento por cómo estoy, por cómo va el equipo y yendo a más», destacó el jugador.

La polivalencia de Brugui es una de las virtudes que premian los jugadores y aunque implica «trabajos diferentes», está preparado para mostrar «mi mejor cara con lo que toque», aludió. La competencia es alta, donde el Levante muestra «ser un equipo donde no hay titulares ni suplentes», por lo que Roger Brugué, ahora más afianzado en el costado izquierdo, sabe que «habrá momentos para todos» y que si no le toca jugar de inicio también está dispuesto a «ayudar por el bien del equipo» en el rato que le toque afrontar.

Pese a no conocer la victoria en el Ciutat de Valencia, este domingo (18:30 horas) quieren dar esa alegría extra a la afición. «Tenemos ganas de volver, de seguir fuertes y aunque nos hemos enfrentado a rivales fuertes el equipo ha sabido dar la cara. Queremos dar esa victoria en casa a la afición, para nosotros y nuestras familias. Debemos hacernos fuertes y seguir en la línea fuera, porque el equipo está compitiendo bien y sacando resultados, que es lo importante», reflexionó.