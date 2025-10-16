Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roger Brugué, en un partido con el Levante. Adolfo Benetó

Brugui: «Es un orgullo ser capitán y siento mucho a este club que apostó por mí»

El atacante del Levante expresa que su objetivo actual pasa «por estar cuantos más años en Primera mejor» y reconoce estar «en un momento perfecto» durante su carrera

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:30

Comenta

De estar compitiendo en categoría semiprofesional a poco a poco a ir consolidándose en la élite del balompié cuando estás a punto de cumplir los ... 29 años. Así está siendo para Roger Brugué. Se dice que ese el periodo de mayor madurez y cuando un futbolista está en su momento álgido. Tampoco todos respetan esos ciclos, porque el fútbol no es una ciencia exacta y no entiende de edades concretas. En Orriols, en las filas del decano valenciano, ha encontrado su casa. Ese hogar que le está permitiendo triunfar después de salir de su Cataluña natal, con el trampolín desde el Gimnàstic de Tarragona, por lo que el jugador se muestra muy agradecido. «He madurado mucho y me encuentro preparado física y mentalmente, en un momento perfecto de mi carrera para afrontar las situaciones», respondió el jugador en una rueda de prensa celebrada este mediodía.

