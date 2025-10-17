Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Unai Vencedor, en un partido con el Levante. Adolfo Benetó

Unai Vencedor y Julen Agirrezabala, misma cláusula de cesión impuesta por el Athletic Club

El centrocampista llegó este verano al Levante de forma temporal y sin coste, pero el club vasco deberá ser compensado cuando no juegue, como ocurre con el portero del Valencia

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:01

Comenta

Lezama, por historia y casi por antonomasia, es casa de buenos futbolistas. De tierras vascas salen camadas que suelen representar a las futuras generaciones en ... LaLiga. Actualmente disfrutan de una época dorada, con el regreso a Champions League más de dos décadas después, donde el nivel de competitividad es máximo y no todos tienen cabida. Por ello, algunos jugadores se ven casi con la obligación de salir del Athletic Club, al menos de forma provisional. Y en mitad de esta coyuntura, el Levante UD intenta beneficiarse con Unai Vencedor, que llegó al club en el último día del mercado.

