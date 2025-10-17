Unai Vencedor y Julen Agirrezabala, misma cláusula de cesión impuesta por el Athletic Club

Lezama, por historia y casi por antonomasia, es casa de buenos futbolistas. De tierras vascas salen camadas que suelen representar a las futuras generaciones en ... LaLiga. Actualmente disfrutan de una época dorada, con el regreso a Champions League más de dos décadas después, donde el nivel de competitividad es máximo y no todos tienen cabida. Por ello, algunos jugadores se ven casi con la obligación de salir del Athletic Club, al menos de forma provisional. Y en mitad de esta coyuntura, el Levante UD intenta beneficiarse con Unai Vencedor, que llegó al club en el último día del mercado.

Tras mucho tiempo peleándolo con los agentes y con la entidad con sede en San Mamés, como admitió Héctor Rodas en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS, finalmente se convenció a todas las partes para que Unai Vencedor vistiera de azulgrana. Lo hizo, además, en unas condiciones más satisfactorias que si tiempo atrás se hubiese apalabrado. Porque al cerrar el acuerdo el Levante se asegura una incorporación por la que no tiene que asumir un precio de compensación. «Es una cesión simple. El jugador al final tiene un contrato en el Athletic y es inasumible a día de hoy por el Levante. Al final se asume poco de esa ficha», confesó el propio secretario técnico la noche del 1 de septiembre.

No obstante, dentro de este desenlace positivo para los intereses granotas, se esconde una cláusula que puede actuar como arma de doble filo. En el contrato para traer a Unai Vencedor, el Levante y el Athletic Club establecieron una compensación económica y porcentual sobre aquellas jornadas en que el mediocentro no contara con minutos, siempre y cuando estuviera físicamente disponible. Las cantidades exactas se desconocen a día de hoy y no será hasta el término del campeonato, con los registros de lo que no haya jugado, cuando trasciendan.

Desde bien pronto, Unai Vencedor se ha instaurado en los esquemas del nuevo técnico. Estaba llamado a desempeñar un rol importante, como improvisado relevo de Kochorashvili, una de las salidas reseñables tras el ascenso. Y además, está correspondiendo con una buena versión futbolística, la misma que presenciaron durante los primeros meses en El Sardinero la pasada campaña. Pero si en algún momento reduce sus prestaciones, esta cláusula para que dispute partidos puede poner entre la espada y la pared a Calero. De momento, no es el caso.

Este tipo de condiciones no es algo nuevo que haya introducido el Athletic Club. Hay distintos clubes que optan por pactar distintas variantes con sus canteranos. Ya que salen del club con tal de que en un futuro puedan competir bajo el techo de San Mamés, se pretende que al menos cuenten con cierto protagonismo. Y en esa misma tesitura se encuentra precisamente el Valencia, con lo que respecta a Julen Agirrezabala. A pesar de la pugna por la titularidad que le ofrezca Dimitrievski, el joven guardameta vasco aterrizaba en Mestalla con la etiqueta de teórico titular. Así unos y otros se benefician: el club destinatario se centra principalmente en una parte de la ficha y el de origen saca provecho de su progresión deportiva, tal y como sucede con Vencedor.

Los otros fichajes con coste para el Levante

Si bien la llegada de Unai Vencedor al Ciutat de Valencia no ha implicado un derroche económico, la publicación del Plan de Reestructuración de Pagos ha servido para conocer cuántos euros han supuesto el resto de fichajes. Entre por los que sí se pagó está Olasagasti a cambio de medio millón de euros, como avanzó LAS PROVINCIAS en su llegada, si bien computará y se abonará al concluir la presente temporada.

Misma cantidad se desembolsó por Kervin Arriaga y Koyalipou, aunque en el caso de la cesión del delantero la cantidad sube hasta el millón entre la ficha más una compensación pendiente que recibirá a futuro el Lille. Y otros 500.000 euros, por cada uno, implican las fichas asumidas por Matturro y Matías Moreno.

Por otra parte, como también avanzó este medio, el ascenso suponía que el Sevilla recibiera una compensación de 100.000 euros por Iván Romero. La última nota reseñable la marca el traspaso de Etta Eyong, por el que el Levante finalmente pagó 3,8 millones euros al Villarreal, tal y como viene reflejado en el citado PRP.