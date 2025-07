El Levante aplaza el primer pago por Olasagasti

Jon Ander Olasagasti ya es a todos los efectos nuevo jugador del Levante UD. Se despidió en Zubieta, se desplazó a Valencia y esta misma ... tarde se confirmó la oficialidad como granota. Además, lo deja con un buen sabor de boca desde un prisma económico.

Porque el Levante, que tenía establecido abonar a la Real Sociedad algo más de medio millón de euros en este día, no lo hará hasta dentro de un año, a partir del 30 junio, como han confirmado a LAS PROVINCIAS fuentes del club granota. La buena relación entre ambas entidades ha permitido renegociar estos términos iniciales.

Por tanto, de cara al presente verano, el Levante contará con más margen salarial para poder formalizar otros movimientos y estas cantidades de traspaso no computarán hasta el próximo ejercicio. No obstante, independientemente de si el Levante mantiene o no la categoría al término de 2025-26, deberá hacer frente a ese medio millón de euros más el resto de variables por bonus deportivos que ya hayan computado.