Pampín y Matturro recortan los plazos con el Levante

Ningún equipo suele librarse de las lesiones. Esto ocurre menos en el Levante UD, tan acostumbrado en el sentido negativo durante los últimos años ... a reproducirse dichos problemas y tener cada jornada a varios jugadores afectados. Pero en este tramo de la temporada, las buenas noticias parece que se reproducen. Y es que los dos inquilinos que hasta ahora ocupaban la enfermería granota, ya han salido de ella.

Tanto Diego Pampín como Alan Matturro retomaron el trabajo grupal con el Levante en la jornada de ayer después de haber sufrido distintas dolencias musculares. En esta ocasión, ambos han recortado plazos, ya que se preveía que estuvieran prácticamente otra semana trabajando en solitario para culminar su recuperación. Pese a ello, Julián Calero ha podido contar con los dos defensas y la evolución en los últimos entrenamientos marcará la decisión de si entran en la convocatoria final para afrontar el partido domingo a las 18:30 horas contra el Rayo Vallecano o, por contra, se les reserva para la siguiente.

En el caso del lateral izquierdo, el pasado 3 de octubre se le diagnosticó una lesión muscular que sufrió en el recto femoral de la pierna derecha, situación que le iba a hacer perderse inicialmente esta próxima jornada y mantenerse como duda para la próxima contra el Mallorca. Pero Pampín, al trote y al galope, quiere estar ya este fin de semana y presentar competencia a Manu Sánchez, uno de los jugadores más rodados hasta ahora.

El mismo día se conoció que Matturro se había resentido de las dolencias del inicio de la pretemporada e iba a llevar a cabo un tratamiento más conservador durante varias semanas, con tal de evitar una recaída tras sentir estas molestias. El uruguayo, que se mantiene como el único futbolista que todavía no ha debutado en Liga con el Levante, ya se encuentra listo y, si el técnico lo desea, podrá recurrir a él.

Además de estos dos jugadores, todos los internacionales ya se ejercitan en la Ciudad Deportiva de Buñol. Etta Eyong y Kervin Arriaga fueron los primeros en sumarse, mientras que el portero Mathew Ryan ha retomado los entrenamientos este viernes tras viajar con Australia.