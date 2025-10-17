Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ricardo Ten, durante una prueba de ciclismo. CPE

Ricardo Ten mejora su palmarés con un doble premio

El deportista paralímpico valenciano ha obtenido el oro en kilómetro contrarreloj en los Mundiales de Ciclismo en Pista y ha sido galardonado en los Premios Nacionales del Deporte

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:15

Ricardo Ten es un ganador nato. Lo ha sido siempre. En sus vitrinas prácticamente no entran más trofeos. Tiene un palmarés al alcance de muy pocos, primero en natación y ahora en ciclismo en distintas modalidades. De nuevo, esta semana ha conseguido mejorar su palmarés, tras salir victorioso en los Mundiales de Ciclismo en Pista y también al recibir una distinción honorífica por su trayectoria.

El deportista valenciano, residente en la localidad de Tavernes Blanques, ha conseguido proclamarse campeón del mundo del kilómetro contrarreloj en la competición que se disputa en Río de Janeiro (Brasil). Ricardo Ten fijó un tiempo final de 1:15.182, siendo casi tres décimas más rápido que el siguiente rival en la clasificación. Además, mejoró notablemente su registro previo en la fase para acceder en la final, superándose en casi seis segundos tras no encontrar las mejores sensaciones.

Pero los éxitos para el ciclista y embajador de la Fundación del Levante UD suelen multiplicarse y en esta ocasión ha venido a pares, con una distinción extra honorífica. Porque en los Premios Nacionales del Deporte, convocados por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, se hizo público este jueves el fallo de las ediciones correspondientes a 2023 y 2024 que reconocen, entre otros, al Cermi, al ciclista paralímpico Ricardo Ten y al exdirector del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre.

Ricardo Ten mejora su palmarés con un doble premio