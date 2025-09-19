Girona CF - Levante UD: horario y dónde ver el partido por televisión la quinta jornada de La Liga
Los dos equipos llegan en puestos de descenso con la necesidad de sumar de tres
Mario Lahoz
Valencia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:59
El Levante UD llega a la quinta jornada de La Liga con el primer partido marcado en rojo en el calendario. El conjunto dirigido por Julián Calero viaja hasta Montilivi para enfrentarse al Girona, dos clubes que ocupan los puestos de descenso con un punto de doce posibles.
Además, ambos equipos estrenaron su casillero de puntos la pasada semana con sendos empates ante Real Betis y Celta de Vigo. A priori, sacar un empate ante un equipo diseñado para jugar tres competiciones es muy positivo, pero el sabor es diferente cuando el empate llega tras ir ganando al comienzo del partido por dos a cero.
Lo más positivo es que el fichaje estrella del regreso a Primera División, tardo poco menos de diez minutos en ver portería. Karl Etta Eyong salió ovacionado, y acalambrado, de su primera tarde en el Ciutat. Otra de las notas optimistas fue la imagen que dejó Matthew Ryan. El australiano cuajó un partido muy serio con grandes intervenciones claves para el 2-2 final.
Por su parte, el Girona jamás había empezado un curso liguero sin conocer la victoria en los cuatro primeros enfrentamientos. Dos derrotas de ellas, ante Sevilla y Rayo Vallecano, fueron ejerciendo como local y partiendo como favorito. Si no consiguen superar al Levante, la continuidad de Míchel podría correr serio peligro.
Horario y dónde ver el partido por TV
El Levante UD visita a domicilio al Girona FC este sábado 17 de septiembre en la quinta jornada de La Liga EASPORTS. El choque se disputa en Montilivi a las 14:00 horas. El partido se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.
Resto de la jornada 5
- Real Betis - Real Sociedad. (Viernes 19. 21:00h).
- Real Madrid - RCD Espanyol. (Sábado 20. 16:15h).
- Deportivo Alavés - Sevilla FC. (Sábado 20. 18:30h).
- Villarreal CF - CA Osasuna. (Sábado 20. 18:30h).
- Valencia CF - Athletic Club. (Sábado 20. 21:00h).
- Rayo Vallecano - Celta de Vigo. (Domingo 21. 14:00h).
- RCD Mallorca - Atlético de Madrid. (Domingo 21. 16:15h).
- Elche CF - Real Oviedo. (Domingo 21. 18:30h).
- FC Barcelona - Getafe CF. (Domingo 21. 21:00h).
