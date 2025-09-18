Suspendida la invasión granota con destino Getafe

En contra de su voluntad, la afición del Levante UD no estará representada en el partido a domicilio contra el Getafe. No será así, ... al menos en un grueso número o por su colectivo. Quien lo estime oportuno podrá hacerlo por cuenta propia, pero a sabiendas del riesgo que también corre, ya que el Coliseum se encuentra actualmente en obras y eso afecta al graderío visitante.

Por este motivo, la Delegación de Peñas del club levantinista ha decidido suspender la organización del viaje que estaba previsto y que ya contaba con distintos aficionados interesados para su asistencia. «Informamos que por las obras que están haciendo en las gradas del Coliseo de Getafe, no habrá grada visitante por lo que no se garantiza la seguridad de entradas. Por todo ello, hemos tomado la decisión responsable de anular el desplazamiento», informan en sus cuentas oficiales. El horario del encuentro, programado para el sábado 27 de septiembre a las 14:00 horas, invitaba a un desplazamiento en masa, por cercanía y su propia programación en el calendario.

Actualmente, el estadio del conjunto azulón está en proceso de remodelación tanto en uno de los fondos como en la parte inferior del graderío central. Por ello, distintos abonados del Getafe han tenido que ser reubicados durante algunas jornadas y se pasa a emplear el sector destinado para el público del equipo visitante.

De esta forma, la invasión granota en Getafe no será una realidad y deberá esperar a otro año. Donde podrá acudir y sí estará la hinchada azulgrana es en Montolivi, en el próximo encuentro en Liga de este mismo sábado contra el Girona, también a las 14:00 horas. En ese mismo escenario el Levante ya vivió una sufrida permanencia en la campaña 2018-19, gracias a los goles anotados por Bardhi y Morales.