La afición del Levante, en un partido en el Ciutat. ADOLFO BENETÓ

Suspendida la invasión granota con destino Getafe

Las obras del Coliseum Alfonso Pérez obligan a la Delegación de Peñas del Levante a anular el desplazamiento que estaba previsto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:44

En contra de su voluntad, la afición del Levante UD no estará representada en el partido a domicilio contra el Getafe. No será así, ... al menos en un grueso número o por su colectivo. Quien lo estime oportuno podrá hacerlo por cuenta propia, pero a sabiendas del riesgo que también corre, ya que el Coliseum se encuentra actualmente en obras y eso afecta al graderío visitante.

