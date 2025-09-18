Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal
Julen Agirrezabala bloca un balón en Mestalla. IVÁN ARLANDIS

El Valencia repite la mala tendencia defensiva en los inicios de Liga

El equipo de Carlos Corberán ha encajado goles en tres de los partidos disputados, en unos episodios que se suceden desde la temporada 2022-23

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:39

Tener y mostrar mimbres defensivos, de los consistentes y de máxima fiabilidad, es una de las virtudes que suelen llevar al éxito a distintos equipos, ... más en una Primera División donde hasta el más mínimo error penaliza. A lo largo de los tiempos hubo en Mestalla grandes planteles que potenciaron esa primera línea de juego, sea desde el apartado individual con jugadores de renombre como Ayala, Marchena… o bien por el buen hacer del colectivo. Pero poco a poco esa balanza se ha ido desequilibrando y lo que antes era un motivo para presumir ahora, cuando menos, evidencia que existe un amplio margen de mejora. Por ello, después de ver el presente arranque liguero del Valencia CF, una de las facetas que invita a dar un paso más respecto al acierto y jerarquía es la de la labor de la defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

