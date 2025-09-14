Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Hugo Duro, abatido ante el Barça. EFE
Crónica

Barça, 18; Corberán, 1

El técnico del Valencia vuelve a nublarse en su planteamiento ante los azulgrana pese a las goleadas de la temporada pasada | Un imperial Ferran desnuda la defensa de tres centrales. El equipo juega hundido y no es capaz de tirar ni una vez a portería

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:07

¿Qué le pasa a Corberán con el Barça? 7-1 en el Lluís Companys, 0-5 en Mestalla y 6-0 en el Johan ... Cruyff. Tres estadios distintos pero el mismo suplicio. Y no es cuestión de los equipos grandes porque la temporada pasada el Valencia ganó en el Santiago Bernabéu (1-2) contra el Real Madrid. Es el Barcelona el que nubla la visión del técnico de Cheste. Corberán vio el partido del Barcelona en Orriols, donde estuvo a punto de ser sometido por el Levante, y decidió copiar el sistema y la táctica de Calero para quitarse de encima la losa de las goleadas pasadas. Tres centrales, todos juntitos, presión y suerte. Te puede funcionar en alguna ocasión aislada, pero ante jugones es casi imposible aguantar tantos minutos si no tienes ninguna intención de jugar el balón, ni de chutar a la portería contraria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Barça, 18; Corberán, 1

Barça, 18; Corberán, 1