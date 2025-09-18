Dos porteros del Valencia se ganan la convocatoria para el Mundial sub-20

Desde el próximo 27 de septiembre y hasta finales del mes de octubre, Chile acoge el Mundial de fútbol en categoría sub-20. Lo hace ... en pleno calendario liguero y donde España regresa tras varias ediciones ausente. Por ello, se reclutará a distintas promesas del fútbol nacional para defender las aspiraciones en la competición, con una fase inicial de grupos en la que se enfrentará a Brasil, México y Marruecos. Durante la noche de ayer, la RFEF dio a conocer la convocatoria final, en la que hay una nutrida representación valencianista y de valencianos.

La portería de hecho tendrá doble presencia de jugadores formados en la Ciudad Deportiva de Paterna. Por una parte, Vicent Abril. Recientemente renovado hasta 2028 con opción a una temporada más, habiendo estado ya en dinámica del primer equipo durante la pretemporada y dejando unas primeras buenas impresiones a Corberán, gana enteros para tener un rol protagonista. Junto a él, otro compañero de la escuela, Raúl Jiménez, que le hará una sana competencia.

🧐 Memorizad bien sus nombres.



💭 Nuestros internacionales ya sueñan con la #U20WC de Chile.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/hvdJSZL60I — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

Pero esta lista está colmada de distintos nombres que hacen vislumbrar que la selección española se presentará como un hueso duro de roer. El defensa Pau Navarro, del Villarreal, y el polivalente mediocentro Rodri Mendoza aportarán más galones al conjunto. Junto a estos, hay que sumar a Jesús Fortea, natural de Albal y que milita en las filas del Real Madrid, y Rayane Belaid, nacido en Orihuela y defendiendo los colores del Atlético de Madrid.

Carlos Espí, la ausencia de la convocatoria

Quién no ha sido finalmente citado en la convocatoria del seleccionador Paco Gallardo es alguien quien se presuponía que iba entrar en las quinielas, como es Carlos Espí. El ariete que milita en las filas del Levante entró en la anterior citación, coincidiendo con el primer parón de la liga por los compromisos internacionales.

Sin embargo, el de Tavernes de la Valldigna ha sido uno de los últimos descartes y no está entre los 21 elegidos. De esta forma, supone un nuevo varapalo para el espigado ariete, que también ha visto y sabe de primera mano que su presencia en el plantel azulgrana quedará aún más reducida por la dura rivalidad existente.