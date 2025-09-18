Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Abril posa con la camiseta del Valencia. VCF

Dos porteros del Valencia se ganan la convocatoria para el Mundial sub-20

Vicent Abril y Raúl Jiménez forman parte de la lista final de España, compuesta por otros cuatros futbolistas valencianos o con representación de clubes de la Comunitat Valenciana

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:15

Desde el próximo 27 de septiembre y hasta finales del mes de octubre, Chile acoge el Mundial de fútbol en categoría sub-20. Lo hace ... en pleno calendario liguero y donde España regresa tras varias ediciones ausente. Por ello, se reclutará a distintas promesas del fútbol nacional para defender las aspiraciones en la competición, con una fase inicial de grupos en la que se enfrentará a Brasil, México y Marruecos. Durante la noche de ayer, la RFEF dio a conocer la convocatoria final, en la que hay una nutrida representación valencianista y de valencianos.

