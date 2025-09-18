Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Francisco, guitarra en mano. TXEMA RODRÍGUEZ

Francisco volverá a poner voz al himno de Valencia en Mestalla

El cantante ha confirmado que este sábado 20 de septiembre interpretará los acordes regionales en la previa del partido contra el Athletic Club

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:50

A lo largo de los últimos tiempos una de las notas características del ambiente que reina en Mestalla tiene lugar con la comunión de la grada respecto a las señas de identidad con el himno valenciano. Poco a poco, se ha ido apadrinando los acordes regionales y es uno de los puntos álgidos en las previas de los encuentros del Valencia CF como local.

Sea en las jornadas de presentación de la temporada o en distintas citas ligueras, se ha contado con la presencia de distintos artistas que en primera persona han querido deleitar con su voz a los miles de presentes. Y de cara al próximo encuentro en el estadio valencianista, se contará con uno de los cantantes más ilustres y reconocibles que han interpretado el himno. Este no es otro que Francisco.

El cantante de 66 años y nacido en Alcoy hará su reaparición en la casa del Valencia para poner el sentimiento con su voz y emocionar así a todos los aficionados. Así lo ha confirmado el artista a través de sus redes sociales oficiales. «El próximo sábado día 20 os espero en el Mestalla, donde cantaré el Himno junto a WADE. Encuentro Valencia- Athletic», cita Francisco.

De esta forma, varios años después de su última aparición pública en el estadio de fútbol, Francisco volverá a deleitar con su talento y poderío vocal. No hay un motivo especial para su reaparición, pero solo el hecho de escucharlo invita a que la previa de uno de los partidos más repetidos en LaLiga, que vivirá su episodio 200, depare grandes emociones.

